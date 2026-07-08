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Studenti e genitori
08.07.2026

Riforma istituti tecnici, ripristinate le ore delle discipline di indirizzo nel primo biennio. UIL Scuola: “Il confronto continua”

Redazione
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Primo biennio rivisto, sul resto si tratta ancora

L’8 luglio si è svolto il secondo incontro tecnico tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sulla revisione della riforma degli istituti tecnici. Dal tavolo emergono risultati concreti, ecco la nota della Uil Scuola.

Primo biennio rivisto, sul resto si tratta ancora

Il risultato più significativo riguarda il primo biennio: il Ministero ha accolto la proposta della UIL Scuola di eliminare integralmente le ore destinate al curricolo autonomo, restituendole alle discipline dell’area economica e alle scienze sperimentali. Un passo che rafforza le materie caratterizzanti degli istituti tecnici. Per il secondo biennio e il quinto anno è stata invece prevista solo una riduzione parziale delle ore di curricolo autonomo: un miglioramento rispetto all’impostazione originaria, ma ancora insufficiente secondo il sindacato, che chiede di destinare le ore recuperate al potenziamento delle discipline di indirizzo e delle lingue. Sul piano procedurale, il Ministero ha confermato l’intenzione di emanare indicazioni alle scuole entro luglio e di intervenire con un provvedimento legislativo per recepire le modifiche concordate, offrendo alle scuole un quadro normativo chiaro prima dell’avvio del nuovo anno.

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