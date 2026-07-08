Riforma istituti tecnici, ripristinate le ore delle discipline di indirizzo nel primo biennio. UIL Scuola: “Il confronto continua”

L’8 luglio si è svolto il secondo incontro tecnico tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sulla revisione della riforma degli istituti tecnici. Dal tavolo emergono risultati concreti, ecco la nota della Uil Scuola.
Il risultato più significativo riguarda il primo biennio: il Ministero ha accolto la proposta della UIL Scuola di eliminare integralmente le ore destinate al curricolo autonomo, restituendole alle discipline dell’area economica e alle scienze sperimentali. Un passo che rafforza le materie caratterizzanti degli istituti tecnici. Per il secondo biennio e il quinto anno è stata invece prevista solo una riduzione parziale delle ore di curricolo autonomo: un miglioramento rispetto all’impostazione originaria, ma ancora insufficiente secondo il sindacato, che chiede di destinare le ore recuperate al potenziamento delle discipline di indirizzo e delle lingue. Sul piano procedurale, il Ministero ha confermato l’intenzione di emanare indicazioni alle scuole entro luglio e di intervenire con un provvedimento legislativo per recepire le modifiche concordate, offrendo alle scuole un quadro normativo chiaro prima dell’avvio del nuovo anno.