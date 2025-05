Riforme scolastiche, bullismo, aggressioni ai docenti e nuove Indicazioni nazionali: il quadro tracciato da Frassinetti

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti è stata intervistata dalla testata ‘Affaritaliani’. Diversi i temi toccati durante la chiacchierata:

Un anno di riforme

“Inclusione” e “diritto allo studio” sono le due parole chiave dell’azione portata avanti dal Ministero secondo Frassinetti. Dalla riforma dell’istruzione tecnico-professionale con il modello “4+2 alle Linee Guida per l’Educazione Civica, fino al potenziamento del sostegno agli studenti con disabilità e il divieto di smartphone in classe e la riforma del voto in condotta.

Bullismo, cyberbullismo e aggressioni ai docenti

“Il bullismo si combatte prima di tutto stringendo un’alleanza tra scuola e famiglie” spiega la sottosegretaria. “Abbiamo potenziato gli sportelli dello psicologo e stanziato fondi a riguardo. Non c’è norma che tenga se non si impara a scuola, fin dai primi anni, l’educazione al rispetto, alla assunzione di responsabilità e alla consapevolezza dei propri doveri oltreché dei diritti. La violenza riguarda anche il personale scolastico che, dopo quello sanitario, è il più colpito dalle aggressioni tra tutto il personale della Pubblica amministrazione ed è per questo che il Ministro Valditara ha previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici, che non si estende ai minori”.

Le nuove Indicazioni nazionali

Infine sulle nuove indicazioni nazionali, ecco il parere di Frassinetti:

“Di fronte ai dati preoccupanti sulla preparazione degli studenti italiani – con oltre il 40% che fatica in italiano e matematica – non possiamo restare indifferenti. Vogliamo rilanciare lo studio della grammatica, della storia dell’Occidente, del latino, dell’epica, della calligrafia. E valorizzare anche l’arte, la musica e le STEM. La bozza elaborata dalla Commissione Tecnica per le Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola , composta da autorevoli professori ed esperti è stata sottoposta da oltre un mese ad un confronto con tutti coloro che l’hanno richiesto ed è prossima la stesura definitiva”.