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Attualità
04.09.2026

Vandali attaccano scuola nel trevigiano, migliaia di euro di danni. Corsa contro il tempo per sistemarla prima dell’inizio delle lezioni

Redazione
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Quaranta finestre distrutte e danni per decine di migliaia di euro, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. Avviene a Volpago, in provincia di Treviso, dove una scuola primaria è stata vittima di un gruppo di vandali, che hanno colpito le vetrate, probabilmente utilizzando dei sassi. A riportare la notizia è il Gazzettino, secondo cui i danni sono stati scoperti mercoledì scorso dal personale dell’istituto, che ha subito contattato la dirigenza. A stretto giro sono state allertate le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale, per cercare di risolvere la situazione, in un momento delicato come l’avvio dell’anno scolastico.

“Sui vetri dell’edificio, sul lato Sud, sono state trovate fessure, crepe e piccoli fori causati dal lancio di sassi o altri oggetti contundenti”, si legge nell’articolo. “Una prima stima parla di 20mila euro di danni, ma il conto potrebbe salire ancora. Il Comune ha subito fatto denuncia ai carabinieri. ‘Si tratta di un atto vandalico gravissimo’, afferma il sindaco di Volpago Paolo Guizzo. ‘Se ci fosse un solo foro potrei pensare a una casualità, ma in questo caso non lo può essere: il danno è ingente e sistematico’. Esclusa dunque l’ipotesi di un tentato furto viste i danneggiamenti riscontrati nelle vetrate“.

A preoccupare, come detto, è l’imminente inizio delle lezioni, fissato per giovedì 10 settembre. “Se non dovessimo farcela a sostituire i vetri utilizzeremo delle pellicole protettive, si tratta comunque di vetri di sicurezza”, ha detto ancora il sindaco Guizzo al Gazzettino. Quanto agli autori degli atti vandalici, “non abbiamo alcun elemento, al momento, per dire chi sia stato. Sono in corso delle indagini. […] Se si trattasse di un evento non recentissimo le registrazioni potrebbero non essere state conservate. Invitiamo chiunque abbia visto o sentito qualcosa a rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di Volpago“.

vandalismo

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