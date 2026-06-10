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Gestire la scuola
10.06.2026

Furti e atti vandalici, stanziati 3 milioni di euro per le scuole interessate

Lara La Gatta
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Il MIM ha pubblicato il decreto ministeriale n. 89 del 22 maggio 2026 relativo allo stanziamento di risorse a sostegno delle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno subito furti o atti vandalici e danneggiamenti di materiale didattico e laboratoriale.

La dotazione finanziaria pari a euro 3 milioni di euro è destinata, sulla base dei fabbisogni rilevati, a interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche ed educative statali i cui beni, necessari a realizzare la propria offerta formativa e a perseguire le proprie finalità istituzionali, siano stati sottratti o danneggiati a causa di furti o atti vandalici, sulla base delle istanze motivate da parte delle medesime scuole.

Le risorse Sono disponibili sui capitoli 1194 e 1196, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

IL DECRETO

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000089.22-05-2026Download
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