Rinnovamento del curricolo del Liceo classico, manifestazione di interesse entro il 26 agosto 2025

Il MIM ha pubblicato l’avviso relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento delle attività di realizzazione del Progetto di rinnovamento del curricolo del Liceo classico a.s. 2025/2026 – Esercizio finanziario 2025 e 2026.
Possono presentare domanda anche le istituzioni scolastiche.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente il modulo allegato all’avviso (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione procedente esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected].
La dichiarazione riportante la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento delle attività di organizzazione del Progetto di rinnovamento del curricolo del Liceo classico a.s. 2025/2026”, dovrà essere inviata entro e non oltre il 26 agosto 2025.