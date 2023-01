Rinnovo contratto scuola, difficile accordo sulla parte normativa: i dirigenti avranno più poteri?

Le novità per il mondo della scuola di questa settimana: si torna a parlare del rinnovo del contratto scuola 2019-2021, tema centrale di un incontro tra parte pubblica e parti sindacali previsto proprio per domani, 11 gennaio, all’Aran, che verterà sulla parte normativa del contratto, aspetto alquanto controverso.

Al centro dell’attenzione anche il Decreto Milleproroghe, che tra poco approderà in Parlamento, documento che, contrariamente a quanto molti si aspettavano, non porta alcuna novità dal punto di vista dei vincoli per la mobilità e dell’organico aggiuntivo Covid.

Tra le novità di questi giorni c’è da menzionare anche la pubblicazione ufficiale, da parte del Ministero della Salute, delle linee guida per la certificazione delle disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, che sono diventate operative a tutti gli effetti.

Uno degli argomenti scottanti della settimana è senz’altro l’introduzione del docente tutor, su cui il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha più volte discusso. Che tempistiche ci sono? Come, concretamente, troverà applicazione?

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.