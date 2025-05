Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio, XX edizione del Festival dell’Economia

L’advisory board del Festival dell’Economia di Trento ha deciso come titolo della ventesima edizione “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”.

il Festival dell’Economia, che si terrà dal 22 al 25 maggio 2025, con tutti gli eventi ad esso connessi rappresenta un’occasione importante per porsi domande, confrontarsi, riflettere.

I temi

I relatori e gli esperti rifletteranno sui cambiamenti recenti che stanno mettendo in discussione il primato dell’Occidente, nel mondo globalizzato dove, per esempio, l’India che ha superato la Cina per crescita demografica e sviluppo economico. Il ritorno di Donald Trump segna un altro evento che sarà preso in considerazione durante i giorni del Festival di Trento, alla luce dello sviluppo del commercio internazionale che dovrà fare i conti con una nuova era di dazi e protezionismo. Lo sguardo sarà anche rivolto al grande continente africano, ricco di risorse che vede in tempi brevi il raddoppio della popolazione. Non da ultimo si parlerà della polarizzazione sempre più evidente tra Stati Uniti e Cina, della sessantina di guerre in corso e le lacerazioni indotte dal conflitto in Ucraina e dalla carneficina in Medio Oriente. Al centro di molti interventi ci saranno ovviamente analisi e riflessioni sulla condizione dell’Europa in un’epoca dove gli scenari mutano costantemente.

Non mancheranno i numerosi riferimenti all’avvento dell’Intelligenza Artificiale, che sta portando una vera e propria rivoluzione in numerosi settori. E si parlerà anche di quali possono essere le vie da seguire come antidoto alla decadenza, della produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili, della parità di genere come obiettivo comune e strumento di mobilitazione di tutte le risorse disponibili.

Scuola e formazione

Al Festival trentino è prevista la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che prenderà parte al convegno del 24 maggio “Scuole e imprese: talenti da formare”, evento disponibile anche on demand, affiancato da Claudio Tucci, esperto di education e mercato del lavoro. Sarà l’occasione per mettere al centro il tema della formazione delle nuove generazioni, proprio alla luce degli scenari sociali, culturali ed economici che fanno da sfondo a tutto il festival di Trento.

Non mancherà lo spazio di riflessione dedicato a “Conflitti, crisi e tutele delle persone con disabilità””, al quale è previsto l’intervento della Ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, affiancata tra gli altri dal pedagogista Andra Bonsignori.

Fuori Festival per scuole e famiglie

Il Fuori Festival è un palinsesto pensato e dedicato al pubblico dei giovani e delle famiglie, parallelo alla programmazione scientifica, che animerà l’evento per il quarto anno, rivolgendosi agli studenti di tutte le età, ai giovani in generale e ai loro genitori.

Si svolgeranno Talk, laboratori e performance per il pubblico di ogni età per rendere l’economia un patrimonio di saperi accessibile a tutti.

Tra i cuori pulsanti del palinsesto, anche un programma dedicato ai più piccoli e alle famiglie realizzato in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento e con alcuni partner del Fuori Festival

Spazio ancora all’educazione finanziaria raccontata attraverso l’Economia di Zio Paperone

Gli eventi sono in presenza in numerose location del capoluogo trentino e on demand. Per saperne di più https://www.festivaleconomia.it/