Risorse MOF, definita l’ipotesi di CCNI a.s. 2023/2024: tra le scuole saranno ripartiti poco più di 800 milioni di euro

Stamattina abbiamo dato notizia dell’assegnazione ai POS delle scuole dei fondi MOF 2022/2023. In data odierna è stata anche siglata l’ipotesi di CCNI sui criteri di ripartizione alle scuole delle risorse finanziarie relative al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” (FMOF) relativo all’anno scolastico 2023/2024 destinato a retribuire le attività aggiuntive e le indennità al personale scolastico.

Le risorse complessivamente a disposizione sono le medesime dell’anno scorso, vale a dire 800.860.000 euro; confermati anche i criteri di riparto alle scuole.

Quanto prima il Ministero comunicherà alle singole istituzioni scolastiche l’importo del FMOF spettante per l’anno in corso.

Con riferimento ai ritardi per l’assegnazione delle risorse 2022/2023, il Ministero li ha giustificati – fa sapere la FLC CGIL – con il fatto che le trattative in corso per il rinnovo del CCNL avrebbero complicato le operazioni di certificazione delle risorse da parte degli organismi di controllo (Corte dei Conti, UCB, MEF). E relativamente alla mancata assegnazione delle economie dell’anno precedente sempre il Ministero ha comunicato che saranno distribuite alle scuole entro pochi giorni, una volta conclusi gli ulteriori controlli.

Al termine dell’incontro l’Amministrazione ha condiviso con le organizzazioni sindacali una dichiarazione congiunta con cui si impegna a riconvocare le parti non appena il CCNL 2019-2021 sarà sottoscritto definitivamente al fine di valutarne le ricadute sul FMOF.