Rita De Crescenzo e Maria Rosaria Boccia, il duo che non ti aspetti: l’imprenditrice fa da professoressa alla tiktoker

Rita De Crescenzo vuole andare a scuola. E non per scherzo. Dopo aver infiammato i social con la celebre “invasione di Roccaraso” e aver fatto parlare di sé per la partecipazione a una manifestazione dei 5 Stelle contro le armi, ora la tiktoker napoletana (con 2 milioni di followers) lancia ufficialmente la sua sfida: scendere in politica e candidarsi al Parlamento.

A confermarlo è lei stessa, ospite della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. Dietro l’annuncio della candidatura c’è una motivazione che De Crescenzo ribadisce con convinzione: “Ho visto la locandina di un evento con lo slogan STOP ALLE ARMI, e io che sono mamma mi sono sentita in dovere di esserci. Ora ho deciso di scendere in politica e candidarmi. Il partito? Una sorpresa”. Il vero obiettivo, però, sembra essere ancora più ambizioso: “Voglio aggiustare la mia Napoli – dice – e grazie al numero di follower posso lasciare un messaggio positivo. Io faccio parte di quella Napoli popolare che magari non va a votare. E con questo stratagemma potrei portare alle urne tutte queste persone, spronandole a fare qualcosa di buono per la città”.

A farle da tutor in questo nuovo percorso c’è una figura tutt’altro che anonima: Maria Rosaria Boccia, imprenditrice finita al centro dell’intricata vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, costringendolo alle dimissioni. Le due, insieme, hanno da poco lanciato un web-podcast, Pasta Podcast, che sta già facendo discutere.

Nell’ultima puntata, De Crescenzo ha letto una lista di parlamentari – tra cui diversi ministri – coinvolti in indagini o condannati. Con tono diretto e senza filtri, ha chiosato: “Io ho commesso meno reati di loro. L’unica differenza è che non so parlare bene l’italiano”.

E qui entra in scena Maria Rosaria Boccia che, con piglio da vera mentore, le risponde: “Abbiamo capito che tu ti puoi candidare, dobbiamo solo studiare”. Una battuta che segna l’inizio di una collaborazione inaspettata quanto mediatica. L’influencer rilancia: “Per tanti sono la ‘malamente’ solo perché non so parlare italiano. Allora voglio fare scuola e andare avanti in questo percorso”.