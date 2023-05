Ritardi stipendio supplenti, Barbacci (Cisl): “inconcepibili e inaccettabili, occorre snellire le procedure perché a pagare è chi deve attendere per mesi”

Ivana Barbacci, segretaria nazionale Cisl Scuola, nella sua rubrica Il Punto ha parlato di diversi argomenti, toccando vari tasti su docenti, supplenti, retribuzione e piano semplificazione scuola.

Barbacci ha dichiarato: “Il ministro ha presentato un piano per le procedure con le quali vengono gestiti diversi aspetti organizzativi e amministrativi del sistema scolastico. Un piano corposo e ambizioso che ora deve essere attuato, sono 20 gli ambiti su cui agire e fra questi rientrano questioni sulle quali reclamiamo da tempo interventi adeguati: il supporto al lavoro degli uffici di segreteria per i quali servono programmi aggiornati, una formazione sistematica, un aggiornamento e assistenza per il personale che li usa. Occorre, inoltre, evitare che sulle segreterie delle scuole siano scaricate incombenze di ogni tipo; rafforzare le sinergie necessarie con gli altri uffici pubblici, specie sul versante previdenziale. E poi quella che consideriamo un’assoluta verità: risolvere la questione annosa dei ritardi del pagamento degli stipendi dei supplenti”.

La segretaria continua: “Ritardi inconcepibili e inaccettabili, ai quali non si può rimediare solo potenziando la dotazione informatica delle scuole, perché coinvolgono competenze di altri ministeri, come quello dell’Economia. Occorre snellire procedure e controlli che causano lentezze e ritardi pagati ingiustamente da chi lavora e deve attendere per mesi il proprio stipendio”.

“È positivo – conclude Ivana Barbacci – che l’amministrazione intenda attivare sulla situazione del piano un confronto sistematico con le organizzazioni sindacali. Potremmo dare, come sempre, un contributo fattivo e costruttivo su queste questioni di cui abbiamo conoscenza ed esperienza”.