Rizza (Flc Cgil Sicilia): il dimensionamento scolastico in Sicilia è un dato oggettivo

Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia, reduce dalla sesta edizione del seminario dedicato alla “dirigenza scolastica”, con particolare riferimento al “Dimensionamento scolastico” nell’Isola, con un comunicato fa spere che il problema non solo esiste ma è purtroppo una realtà che non può essere negata: “Ci dispiace che la Senatrice Bucalo voglia derubricare il tema del dimensionamento scolastico a polemica strumentale, negando la realtà dei fatti.

“La riduzione delle autonomie scolastiche in Sicilia, da 810 a 710, è un dato oggettivo comunicato dal governo che si traduce in una diminuzione del personale e dell’offerta formativa. Un dato su cui ci saremmo aspettati proposte per affrontare le criticità del sistema scolastico non solo della Sicilia, ma del Paese tutto”.

“Ribadiamo la nostra stima nei confronti del direttore dell’Ufficio scolastico regionale dott. Giuseppe Pierro, con il quale da tempo portiamo avanti una cordiale e proficua collaborazione istituzionale”.