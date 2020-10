Roma, infetti in 81 istituti

Cresce la paura nelle scuole della capitale: sarebbero 122 gli studenti attualmente positivi e 81 le scuole che hanno registrato almeno un caso. Nella giornata di ieri, scrive Il Messaggero, l’associazione presidi ha inoltrato una nota ufficiale agli uffici regionali, con l’elenco delle richieste, mentre sarebbero in agitazione le scuole di infanzia e gli asili nido per la mancanza di mascherine e personale.

Secondo il presidente dell’Associazione nazionale presidi “La situazione a poche settimane dall’apertura delle scuole è già fuori controllo. In queste condizioni non possiamo tutelare alunni e docenti. Non c’è un vero coordinamento e non abbiamo disposizioni precise. Non è pensabile che non ci sia neanche un centralino, un numero di telefono da contattare per segnalare casi di positività in una scuola».

Problematico soprattutto il tempo per intervenire tempestivamente: “Dal momento della notizia di caso di positività passano ore e addirittura giorni per avere indicazioni su chi mettere in quarantena. E non abbiamo Indicazioni per l’individuazione delle persone ritenute contatti diretti”