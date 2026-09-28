Salone dello Studente al via, il tour di Indire: le date e le città che toccherà

Prende il via il nuovo tour del Salone dello Studente di Campus, il principale hub italiano dedicato all’orientamento, con un calendario di appuntamenti che attraversa il Paese e coinvolge le principali città italiane. La manifestazione nasce con l’obiettivo di far conoscere agli studenti le opportunità offerte dal panorama formativo e professionale in Italia e all’estero, mettendo a disposizione informazioni e strumenti utili per compiere scelte consapevoli sul proprio futuro.

Il tour di INDIRE si articolerà in diverse città italiane, con incontri dedicati agli studenti ma anche con la formazione rivolta ai docenti su temi centrali per la scuola e l’orientamento.

Si parte l’1 e 2 ottobre da Carrara (Carrara Fiere), segue Milano (Parco Esposizione Novegro) il 15 e 16 ottobre e Torino (Lingotto Fiere) il 22 e 23 ottobre.

Nel mese di novembre il tour INDIRE farà tappa a Firenze (Stazione Leopolda) il 4 e 5, a Roma (Fiera di Roma) dal 17 al 19, e a Napoli (Mostra d’Oltremare) nei giorni 25 e 26, per concludersi a Bari (Fiera del Levante) dal 15 al 17 dicembre.

Gli obiettivi

Durante il ‘viaggio’ INDIRE affronterà diversi temi centrali per la scuola e l’orientamento, come la filiera formativa 4+2, il contrasto alle dipendenze, la sicurezza informatica, la cittadinanza digitale e la blockchain. Inoltre, incontri dedicati al pensiero critico, all’intelligenza artificiale a scuola, ai percorsi di orientamento, all’educazione alla parità di genere e al rispetto. Nel corso delle diverse tappe sarà presente l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE con un proprio stand, al quale potranno rivolgersi gli studenti per avere informazioni dettagliate sulle opportunità di mobilità internazionale offerte dal programma europeo.

Il Salone propone un ricco calendario di eventi, tra dibattiti, convegni e workshop rivolti in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado prossimi al diploma. Accanto agli stand di Università, Accademie e ITS Academy, i giovani potranno ricevere informazioni sui percorsi formativi e sulle professioni emergenti, con particolare attenzione ai nuovi lavori nei settori social e green e alle opportunità per valorizzare il talento creativo e trasformarlo in una professione.