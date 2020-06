Salvini attacca Azzolina: “Non supererebbe l’esame di terza media”

Torna all’attacco Matteo Salvini: dopo le bordate delle ultime settimane, il leader della Lega torna a punzecchiare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“Sulla scuola è surreale e lo dico da papà: abbiamo un ministro dell’Istruzione che neanche l’esame di terza media supererebbe in un Paese normale“. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in tour a Lucca, parla di scuola e del ministro Lucia Azzolina.

“Non sappiamo quando si torna a scuola, come si torna, quanti bimbi, quante classi, con quanti insegnanti. Mancano 50mila insegnanti di sostegno per bimbi disabili“, ha aggiunto Salvini, come riporta l’Adnkronos