Registrati
Attualità
15.09.2026

Salvini esalta Oriana Fallaci: fu una donna visionaria, sulla minaccia dell’Islam aveva capito tutto, i suoi testi andrebbero studiati nelle scuole medie e superiori

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Secondo il vice-premier Matteo Salvini, la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci è stata “una donna visionaria”, al punto che “i suoi testi potrebbero essere studiati alle scuole medie e anche alle superiori“.

Il ministro dei Trasporti e numero uno della Lega, ha espresso il suo giudizio sulla Fallaci, nel giorno del ventesimo anniversario della sua morte, avvenuta a Firenze il 15 settembre del 2006, quando aveva 77 anni.

Oriana Fallaci partecipò giovanissima alla Resistenza italiana e fu la prima donna italiana a recarsi al fronte, nella veste di inviata speciale.

Parliamo di una donna, ha detto Salvini, che “ha previsto 20 anni prima che cosa sarebbe successo oggi, e io ritengo che l’Islam politico sia il nemico pubblico numero uno per i nostri figli e le nostre figlie soprattutto”.

Libri di testoMatteo SalviniOriana Fallaci

Buono libri Veneto a.s. 2026/27, domande dal 14 settembre al 9 ottobre: l’ISEE non deve superare euro 15.748,78

Adozioni libri scolastici: come agevolare la ricerca per le classi

Libri scolastici, Filippa Lagerback: “Edizioni che cambiano ogni anno? Un imbroglio. Mia madre in Svezia non ha mai speso un centesimo”

Cambiano le Indicazioni nazionali, e anche i libri di testo si dovranno adeguare

Testi scolastici, aumenti contenuti in arrivo. Percentuale sotto il tasso di inflazione

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Salvini esalta Oriana Fallaci: fu una donna visionaria, sulla minaccia dell’Islam aveva capito tutto, i suoi testi andrebbero studiati nelle scuole medie e superiori

Alessandro Giuliani

Valditara: la scuola italiana non soffre di ‘ultimismo’, regge bene e migliora nella classifica Ocse: con le nuove indicazioni nazionali salirà di livello

Alessandro Giuliani

Polizza sanitaria gratis per la scuola: chiarimenti della guida UniSalute

Salvatore Pappalardo

Inizio scuola, la docente che ha aperto la petizione per rientrare il 1° ottobre: troppe critiche e clima di ostilità

Redazione
vai alla ricerca avanzata