Salvini esalta Oriana Fallaci: fu una donna visionaria, sulla minaccia dell’Islam aveva capito tutto, i suoi testi andrebbero studiati nelle scuole medie e superiori

Secondo il vice-premier Matteo Salvini, la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci è stata “una donna visionaria”, al punto che “i suoi testi potrebbero essere studiati alle scuole medie e anche alle superiori“.

Il ministro dei Trasporti e numero uno della Lega, ha espresso il suo giudizio sulla Fallaci, nel giorno del ventesimo anniversario della sua morte, avvenuta a Firenze il 15 settembre del 2006, quando aveva 77 anni.

Oriana Fallaci partecipò giovanissima alla Resistenza italiana e fu la prima donna italiana a recarsi al fronte, nella veste di inviata speciale.

Parliamo di una donna, ha detto Salvini, che “ha previsto 20 anni prima che cosa sarebbe successo oggi, e io ritengo che l’Islam politico sia il nemico pubblico numero uno per i nostri figli e le nostre figlie soprattutto”.