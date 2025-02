Sanremo 2025, i 29 cantanti e la scuola: ben sette non sono diplomati, cinque sono laureati, uno è figlio di una prof. Ecco chi

Oggi, 11 febbraio, prende il via la 75esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più importante d’Italia. Qual è il rapporto dei 29 cantanti in gara con la scuola? Quali i loro titoli di studio? Il portale Virgilio Scuola ha fatto un’indagine su questo. Ecco la lista, in ordine alfabetico, dei big in gara con informazioni sul loro rapporto con la scuola.

Achille Lauro

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, classe 1990, ha frequentato il liceo classico senza però completare gli studi. Nel 2022, ai ragazzi delle scuole, come riporta Il Corriere della Sera, ha detto: “La prima cosa è cibare la mente, leggere, studiare, ascoltare, andare alle mostre. E studiate l’inglese, altrimenti avrete un pubblico limitato”.

Bresh

Bresh, pseudonimo di Andrea Emanuele Brasi, classe 1996, come riporta SkyTg24, ha ottenuto la maturità in un istituto professionale.

Brunori Sas

Brunori Sas, nome d’arte di Dario Brunori, classe 1977, figlio di una docente di musica nelle scuole medie, è laureato in Economia e Commercio, come riporta Vanity Fair.

Clara

Clara Soccini, classe 1999, ha raccontato al docente di fisica Vincenzo Schettini la sua esperienza con la scuola. “Devo tantissimo alle mie docenti delle superiori. Ho iniziato a lavorare a sedici anni e magari avevo paura che i professori potessero prenderla male e invece mi sono stati molto vicino e mi hanno supportata tanto. Ho fatto il liceo linguistico, amavo studiare alcune materie e non me ne piacevano altre, tipo la matematica e la fisica”.

Coma_Cose

Il duo formato dai coniugi Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano non ha mai condiviso informazioni precise sulla loro esperienza a scuola. Lei, a quanto pare, avrebbe studiato scenografia.

Elodie

Di Elodie Di Patrizi, classe 1990, si sa molto in merito alla sua esperienza a scuola. La cantante ha spesso raccontato di non avere la maturità: si è ritirata dal liceo qualche mese prima degli esami, per paura. Adesso è impegnata nel sociale nell’ambito della povertà educativa.

Fedez

Fedez, pseudonimo di Federico Lucia, classe 1989, ha detto molte volte di aver frequentato il liceo artistico ma di non essersi poi diplomato, ritirandosi in quarta superiore. Queste le sue parole di mesi fa: “Smetto di andare a scuola perché non era più sostenibile frequentare la scuola perché facevo casini già quando ero giovane. Tentai di fare un recupero anni, tipo due anni in uno, però se non hai soldi è una cosa farlocca, avevo la versione low cost. Ho capito che o pagavo di più o ti attaccavi al tram. Non credo che un titolo di studio possa definire la cultura di un essere umano o il valore. Detto ciò credo sia importante studiare ma per come è andata la mia vita io onestamente non rimpiango nulla”.

Francesca Michielin

Francesca Michielin, classe 1995, anni fa ha raccontato: “Alla maturità nel tema presi 9 o 10/15. Insomma, appena la sufficienza. ‘Scrivi troppo, tutto troppo, troppo tutto’ disse la mia insegnante. E disse che sostanzialmente le avevo fatto fare brutta figura. Incredibile come la scuola anziché alimentare ciò che ti piace spesso lo spenga”. La cantante si è diplomata al liceo classico e poi si è laureata al Conservatorio.

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani, classe 1982, si è diplomato al liceo classico. Qualche tempo fa, come riporta La Nazione, ha incontrato un suo ex docente. “E’ rimasto lo stesso bravo ragazzo del liceo – ha detto il professore – e si merita tutto il successo che ha ottenuto. Francesco è una persona amabile, che ha fatto tanta gavetta e ha coronato con la vittoria a Sanremo la sua carriera musicale che non si è certo fermata sul palcoscenico dell’Ariston. Gli auguro tutto il bene di questo mondo”.

Gaia

Gaia Gozzi, classe 1997, è diplomata al liceo linguistico, come riporta Skuola.net. A 15 anni, come ha raccontato a Il Corriere della Sera, è andata per qualche tempo a studiare in Germania.

Giorgia

Giorgia Todrani, classe 1971, ha frequentato il liceo linguistico e poi si è iscritta all’Università, a Lingue Straniere. Qualche tempo fa ha detto che voleva fare la docente.

Irama

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, classe 1995, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, si è iscritto dappriama al liceo classico, poi allo psico-pedagogico e poi a ragioneria. Tutto questo prima di lasciare definitivamente gli studi.

Joan Thiele

Alessandra Joan Thiele, classe 1991, ha raccontato a Domani: “Alle scuole medie mi sono iscritta al corso di chitarra e da lì tutto è cambiato. Convinsi tutta la classe a fare il saggio sui Led Zeppelin e io mi esibii sull’assolo di Stairway to heaven“. La cantante ha frequentato il liceo e poi ha iniziato la sua carriera musicale a Londra.

Lucio Corsi

Lucio Corsi, classe 1993, avrebbe frequentato il liceo scientifico. Qualche giorno fa è stato criticato per aver criticato i docenti. “Non ho imparato nulla sui miei professori ma tutto dai miei compagni di classe. Questo è l’insegnamento più bello che mi ha dato la scuola, perché allo scientifico ero l’unico che suonava, con i capelli lunghi. Ho imparato a convivere con altre persone che non hanno le mie stesse passioni. Questo è l’insegnamento più grande che mi ha dato la scuola”.

Marcella Bella

Della carriera scolastica di Giuseppa Marcella Bella, classe 1952, non si sa praticamente nulla.

Massimo Ranieri

Massimo Ranieri, nome d’arte di Giovanni Calone, classe 1951, come scrive Il Corriere della Sera, ha frequentato la scuola solo fino alla quinta elementare, prima di iniziare a lavorare.

Modà

Dei Modà si conosce solo il percorso scolastico del frontman Francesco Kekko Silvestre, classe 1978, si sarebbe diplomato e avrebbe iniziato poi Scienze della Comunicazione, senza laurearsi.

Noemi

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, classe 1982, dopo il diploma si è laureata con il massimo dei voti in Lettere e filosofia, come riporta Il Messaggero.

Olly

Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, classe 2001, è laureato in Economia e Management.

Rkomi

Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, classe 1994, ha frequentato l’istituto alberghiero fino al terzo anno, per poi interrompere gli studi a 17 anni, come riporta Skuola.net.

Rocco Hunt

Rocco Hunt, nome d’arte di Rocco Pagliarulo, classe 1994, si è diplomato “a fatica” in ragioneria, come riporta Rolling Stone.

Rose Villain

Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini, classe 1989, si è diplomata al liceo classico per poi partire per gli States per fare musica, come riporta Skuola.net.

Sarah Toscano

Sarah Toscano, classe 2006, 19enne, era iscritta al liceo linguistico, che ha abbandonato momentaneamente per concentrarsi sulla musica, come riporta Skuola.net.

Serena Brancale

Serena Brancale, classe 1989, ha studiato violino al conservatorio e si è diplomata in grafica pubblicitaria all’Accademia di Belle Arti di Bari, come riporta Cosmopolitan.

Shablo

Di Shablo, pseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, classe 1980, e della sua carriera musicale non si sa molto.

Simone Cristicchi

Simone Cristicchi, classe 1977, ha frequentato il liceo classico per poi iscriversi all’Università per seguire il corso di laurea in Storia dell’Arte, ma non terminerà mai gli studi, come riporta Esquire.

The Kolors

Dei The Kolors si conosce la carriera scolastica del frontman Antonio Stash Fiordispino, classe 1989. Lui si è diplomato al liceo artistico, come riporta Skuola.net.

Tony Effe

Tony Effe, pseudonimo di Nicolò Rapisarda, classe 1991, ha raccontato di essere stato bocciato due volte a scuola per poi diplomarsi alla paritaria. In questo periodo sta studiando italiano e analisi dei testi.

Willie Peyote

Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, classe 1985, dopo il liceo si è laureato in Scienze Politiche, come riporta Il Fatto Quotidiano.