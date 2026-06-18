Giuseppe Saragat alla Maturità 2026, discorso di insediamento all’Assemblea Costituente del 1946 – TESTO

Oggi, 18 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2026 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Tra gli autori proposti, nella Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo, c’è un testo tratto da Assemblea Costituente (Insediamento e discorso del Presidente Giuseppe Saragat).

Il testo è tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente, pronunciato il 25 giugno 1946, quando fu eletto presidente dell’Assemblea incaricata di elaborare la nuova Costituzione italiana. Per comprenderlo bisogna inserirlo nel delicato contesto storico dell’Italia uscita dalla Seconda guerra mondiale e dal fascismo

Saragat parla quindi in un momento in cui la democrazia non è ancora una realtà consolidata, ma un progetto da costruire.

Chi era Saragat

Giuseppe Saragat (1898-1988) è stato un politico e antifascista italiano, tra i protagonisti della nascita della Repubblica. Esponente del socialismo democratico, si oppose al fascismo e durante il regime visse anche un periodo di esilio all’estero.

Dopo la Seconda guerra mondiale partecipò alla ricostruzione politica dell’Italia: fu eletto all’Assemblea Costituente, l’organo incaricato di scrivere la nuova Costituzione italiana, e il 25 giugno 1946 divenne presidente dell’Assemblea. Nel suo discorso di insediamento invitò i rappresentanti a costruire una democrazia fondata non solo sulle istituzioni, ma anche sulla tutela della persona, sulla libertà e sulla giustizia sociale.

Nel corso della sua carriera fu anche fondatore del Partito Socialista Democratico Italiano e ricoprì importanti incarichi istituzionali, fino a diventare Presidente della Repubblica dal 1964 al 1971.

La sua figura è legata soprattutto all’idea di una democrazia capace di unire libertà politica e uguaglianza sociale, valori centrali nella nuova Italia nata dopo il fascismo.

Calendario delle prove d’esame

L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 prevede una prima prova scritta di italiano (giovedì 18 giugno 2026), una seconda prova scritta specifica per l’indirizzo di studio (venerdì 19 giugno 2026), e un colloquio.

Maturità 2026, cosa cambia?

Ma cosa cambierà alla Maturità 2026? Ecco una piccola guida:

Da sei commissari a quattro, più il presidente

Innanzitutto, le commissioni d’esame saranno “ridotte”: cinque membri complessivi, anziché sette, di cui due interni, due esterni e il presidente esterno.

Aumentano le risorse per la formazione dei commissari: 3 milioni di euro nel 2026 e ben 11 milioni nel 2027. Il compenso dei commissari, però, rimane sempre lo stesso, fermo al 2007, quindi da quasi vent’anni fa. Viene rivisto anche il sistema dei punti bonus, che potranno essere assegnati ai candidati con un voto a partire da 90/100, e non più da 97/100.

Addio alla denominazione “esame di stato”

Si passa poi dalla definizione ufficiale di “Esame di Stato” al ritorno alla dicitura “Esame di Maturità”.

Cambia il colloquio

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, e le quattro discipline oggetto di colloquio, per ogni indirizzo. Stop anche al documento iniziale del colloquio.

Inoltre, c’è un nuovo indicatore nella griglia del colloquio, d’ora in poi: si tratta del “grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”.

Colloquio obbligatorio

L’esame di maturità sarà validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, per evitare le “scene mute” degli studenti del 2025, ma anche degli anni precedenti, con studenti che hanno deciso di non svolgere il colloquio per protesta, sapendo comunque di avere raggiunto un punteggio tale nelle prove scritte per arrivare al diploma.