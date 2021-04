Sblocco concorsi scuola: come stanno le cose?

Dello sblocco dei concorsi scuola si parla nel decreto legge approvato dal Governo il 31 marzo che dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e poi trasmesso al Parlamento per la conversione in legge.

C’è chi pensa che con questa operazione si garantisce un avvio regolare del nuovo anno scolastico, ma non è così.

L’unico concorso che potrebbe avere qualche effetto è infatti lo straordinario per 32mila posti nella scuola secondaria, arrivato ormai alla fine.

Così come è bene chiarire che le nuove regole di cui si parla riguardano le modalità con cui si svolgeranno le prove in relazione alle esigenze sanitarie e di sicurezza e non altro.

In realtà i concorsi di cui si parla sono quelli già ampiamente noti.

Permangono perplessità sul rapporto fra concorsi e piano straordinario per l’assunzione dei precari storici, tema sul quale è in atto da tempo uno scontro piuttosto acceso all’interno della maggioranza.



Tutti i particolare nel nostro video di oggi.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook