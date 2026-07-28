Scelta 150 preferenze: coloro che non hanno aggiornato la GPS, possono presentare domanda per le supplenze?

Un nostro lettore inserito nelle GPS prima fascia per il biennio 2024/2026 non avendo presentato la domanda per la permanenza in GPS ci chiede se può presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per partecipare alla procedura finalizzata al conseguimento delle supplenze.

Per rispondere alla richiesta del nostro lettore, facciamo espresso riferimento a quanto affermato dall’O.M. 27 del 16 febbraio 2026 e alla circolare ministeriale n° 11814 del 16 maggio 2026 con la quale sono dettate le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.

Norme applicative

L’art. 3 comma 3 dell’O.M. n° 27/2026, a differenza degli anni passati, ha previsto che, i docenti già inseriti nelle GPS del biennio precedente, non presentino la domanda di permanenza e in seguito non presentino neanche la domanda per partecipare alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, per l’anno scolastico 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie d’istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.

Disposizioni

Il paragrafo 3 della circolare nel dettare le indicazioni per il conferimento delle supplenze, riprendendo l’art. 3 comma 3 dell’O.M. dispone che, gli aspiranti, già inseriti nelle GPS nel biennio 2024/2026, che non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per il biennio 2026/2028, possono presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze e partecipare alla procedura per il conferimento delle supplenze.

Mancata presentazione della domanda

Qualora non dovessero presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze, finalizzata al conseguimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027 e non avessero confermato la loro iscrizione nelle GPS per il biennio 2026/2208, sarebbero considerati rinunciatari e quindi depennati dalle GPS e dalle correlate graduatorie d’istituto per l’intero biennio 2026/2028.