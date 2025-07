Scena muta, i docenti facciano lezioni più coinvolgenti: Rusconi (Anp) si fa portavoce degli studenti ma ricorda che il voto non si può abbassare

“A livello amministrativo è impossibile farsi abbassare il voto dell’esame della maturità come chiede di fare questo studente romano. I docenti italiani per lo più sono abituati alla lezione tradizionale, trasmissiva, mentre ci vorrebbero lezioni interattive”. A dirlo all’Ansa è stato Mario Rusconi, presidente Anp Roma. Il problema, secondo il dirigente scolastico, è che “molto spesso gli studenti, quando parlano dell’orale della maturità o si astengono dal voler partecipare all’esame, parlano della difficoltà che trovano con gli insegnanti. Questi sono problemi reali: che in diverse scuole italiane ci possa essere una situazione di difficoltà la dice lunga su come bisogna cambiare l’approccio didattico”.

Rusconi è convinto che l’approccio didattico cosiddetto “frontale” ha fatto il suo tempo: “I ragazzi – dice il dirigente scolastico – sottolineano un problema che esiste e che riguarda la formazione dei docenti fatta da 100 anni in modo trasmissivo: se il prof non è coinvolgente, è negativo”.

Più che alla scena muta di meno di dieci studenti alla maturità, Rusconi fa notare che “i ragazzi, seppure in modo improprio, sollevano problemi che riguardano il modo di fare scuola: si dovrebbe passare”, insiste, “da un tipo di insegnamento trasmissivo a una modalità fortemente coinvolgente, questa dovrebbe diventare la misura pedagogica e didattica per l’apprendimento dei nostri studenti”.

Il preside romano, infine, chiede che “il curriculum” (i contenuti delle lezioni e le discipline), “possa essere flessibile, ovvero che i ragazzi possano scegliere un certo numero di ore a loro affini e più motivanti”.

