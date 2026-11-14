Troppa burocrazia a scuola, un docente: “Istituire una doppia linea di carriera, l’insegnante burocrate e l’insegnante didatta”

Troppa burocrazia a scuola, i docenti sono stanchi di sentirsi come impiegati, semplici passacarte: il 46,2%, quasi la metà dei partecipanti ad un sondaggio della Tecnica della Scuola, ammette di essere in difficoltà a gestire la mole di burocrazia crescente, al punto che abolirebbe l’obbligo di produrre in continuazione relazioni, verbali e rendicontazioni delle attività svolte.

Circolari, PEI, PDP, verbali e rendicontazioni sono ormai all’ordine del giorno nelle funzioni quotidiane degli insegnanti: si tratta di un carico amministrativo che, secondo diversi diretti interessati, sta assorbendo ore e ore al giorno, oltre che erodere il tempo per insegnare e alimentare il burnout nella categoria.

Le proposte dei docenti

Cosa propongono gli insegnanti come soluzione alla burocratizzazione? Le risposte sono state variegate. Un insegnante, in particolare, propone l’istituzione di una doppia linea di carriera. Ecco cosa è stato scritto dai partecipanti al sondaggio:

“Chatbot in segreteria”.

“Figure specializzate”.

“Compilazioni facilitate sbarrando solo crocette per le varie opzioni di interesse, ma tutto già predisposto in modelli completi e basta”.

“L’istituzione di una doppia linea di carriera: l’insegnante burocrate (fuori dalle classi) e l’insegnante didatta”.

“Lasciarci insegnare le nostre discipline”.

“Assumere personale di segreteria”.

“Tornare al registro cartaceo”.

“Un uso misurato e mirato delle comunicazioni scritte e l’ausilio dell’IA per operazioni procedurali”.

“Snellire le continue riunioni (anche inutili) glo, continui consigli di classe e snellire la compilazione di progettazioni, verbali, PDP”.

I dati del sondaggio

“Se potessi eliminare un solo obbligo burocratico, quale sceglieresti?“: questa la domanda posta a 561 insegnanti. Ecco le risposte:

Il 46,2% abolirebbe la “produzione continua di relazioni, verbali e rendicontazioni delle attività svolte”.

Al secondo posto delle scelte dei docenti c’è la “realizzazione di grandi quantità di PDP e PEI e modulistica per studenti con bisogni speciali”, preferita dal 29,6% dei partecipanti.

Il 13,2% crede che il problema sia la “produzione smisurata di circolari da leggere”. Solo il 5,5% dei docenti individua come “fastidiosa” la “compilazione eccessivamente tempestiva del registro di classe”. All’ultimo posto, con solo il 5,3% delle scelte, la “quantità spropositata di autorizzazioniper le uscite didattiche”.

Docenti, non impiegati

Il mese di novembre, in particolare, è sommerso di burocrazia tra PEI, PDP, progetti PNRR da completare. Vi sono scuole dove si arriva a pubblicare tra le 500 e le 1.000 circolari l’anno, in media tre al giorno, che si sommano alla compilazione di domande e ad attività varie fuori aula, come i rapporti con i genitori, in una giornata di lavoro che non si esaurisce con il suono della campanella. Ne risulta un’identità professionale schiacciata: troppo tempo dedicato a moduli e piattaforme anziché alla didattica, che dovrebbe restare il cuore del mestiere. Infine, bisogna ricordare che il lavoro amministrativo eccessivo figura tra le principali fonti di stress indicate dai docenti italiani nell’indagine OCSE TALIS 2024.

Dalla burocrazia al burnout

Il rischio, per molti docenti, è che questo carico si trasformi in burnout. In un precedente sondaggio della Tecnica della Scuola sull’argomento, a cui hanno partecipato 2.188 insegnanti, il 68% di chi ha meno di 14 anni di servizio si è dichiarato in burnout: una condizione che non riguarda solo i più anziani. La burocratizzazione del ruolo, dunque, non è solo una questione organizzativa, ma investe il benessere di chi lavora a scuola.

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Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 10 al 13 novembre 2026. Hanno partecipato alla rilevazione a distanza 508 lettori. Il sondaggio on line non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.