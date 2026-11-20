Oggi, 20 novembre, è il giorno del grande sciopero generale della Cgil. La mobilitazione del sindacato riguarda 100 piazze in Italia con manifestazioni, cortei e comizi. Si stanno svolgendo appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

Un caso sta facendo scalpore in Puglia, come riportato da Ansa: un messaggio apparso ieri, 19 novembre, su Classroom, la piattaforma usata da docenti e genitori, rivolto agli studenti, ha dato una precisa indicazione: chi scenderà in piazza dmani aderendo così allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil ma saltando il corso di sicurezza, non potrà partire per l’Erasmus previsto a inizio anno in Spagna.

“Una misura repressiva gravissima e totalmente inaccettabile”, per l’Unione degli studenti (Uds) di Bari che ha rivelato il messaggio della discordia. “Una assurdità” per la dirigente dell’istituto, che assicura: “Nessuna volontà di impedire ai nostri studenti di scendere in piazza”.

Il testo del messaggio

“Anche se è stata prevista un’azione di sciopero – si legge nel messaggio diffuso da Uds – prego i docenti di insistere con gli studenti e studentesse affinché partecipino al corso facendo capire loro che, in caso di assenza ingiustificata, il corso verrà comunque erogato ma non potranno partecipare al prossimo Erasmus previsto a gennaio a Siviglia”.

“Si cerca di trattare opportunità degli studenti, formative, di crescita fondamentali come l’Erasmus per calpestare il diritto allo sciopero e all’espressione del dissenso”, sostiene l‘Uds che ha chiesto “un incontro con la scuola in modo tale da impedire che gli studenti che aderiscano allo sciopero di venerdì siano puniti, anche nella forma più minima”.

“Il corso di sicurezza è propedeutico ai tirocini in azienda che i nostri studenti dovranno svolgere a gennaio nell’ambito del programma Erasmus a Siviglia e senza le nozioni relative alla sicurezza non potranno farli”, spiega all’ANSA la dirigente evidenziando che “la scuola prevede il Vet, ovvero il Vocational education and training (Istruzione e formazione professionale), che è il sistema europeo che unisce studio, formazione pratica e lavoro”.

“Ho anche spiegato all’Uds che chi ha aderito alla manifestazione di protesta recupererà, molto probabilmente in orario pomeridiano, il corso che comunque è a pagamento per la scuola”.

La protesta al Mim

Come riporta Il Corriere della Sera, a Roma ci sono stati alcuni episodi di forte impatto. Alcuni ragazzi hanno dato fuoco all’immagine del ministro della Difesa Guido Crosetto. Al grido “Noi la guerra non la paghiamo” il gruppo di manifestanti della Rete degli Studenti Medi ha dato fuoco anche a un carro armato di cartone.

“Valditara scendi dal palazzo” è lo slogan gridato dai manifestanti arrivati a viale Trastevere, la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Fra gli slogan “Governo Meloni, dimissioni subito”. Da parte di alcuni individui incappucciati è partito un fitto lancio di bombe carta e bottiglie.

I manifestanti che si erano allontanati dal ministero dell’Istruzione sono tornati indietro per occupare di nuovo viale Trastevere, nei pressi del ministero dell’Istruzione. Un elicottero dei carabinieri sta sorvolando la zona mentre i presidi delle forze dell’ordine sono rimasti sul posto. Non è chiaro al momento quali siano le intenzioni degli studenti.

Le ragioni dello sciopero

Come annuncia il sito della Cgil, le ragioni dello sciopero sono varie: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

La manifestazione di Roma, con concentramento previsto alle ore 9:30 a Piazza Vittorio, viene conclusa a via dei Fori Imperiali da Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.

Chi si ferma il 20 novembre

Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.

Le strutture territoriali e le categorie della CGIL stanno organizzando assemblee, volantinaggi e iniziative nei luoghi di lavoro per promuovere la partecipazione alla giornata di mobilitazione.

Le immagini da Parma e Roma























La mobilitazione dei docenti precari

La mobilitazione nazionale dei docenti precari “La scuola siamo noi”, in programma venerdì 20 novembre alle ore 15, cambia luogo e si sposta in Piazza Capranica, a pochi passi dalla Camera dei Deputati.

La manifestazione, inizialmente prevista davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito in Viale Trastevere, si svolgerà dunque nel cuore delle istituzioni parlamentari.

Una scelta dal forte significato politico: portare direttamente all’attenzione del Parlamento le richieste di migliaia di insegnanti precari che da anni attendono risposte concrete sul proprio futuro professionale.

“Abbiamo deciso di rivolgerci direttamente al Parlamento perché è arrivato il momento di passare dalle promesse ai provvedimenti concreti. Non è più accettabile che migliaia di insegnanti, dopo anni di servizio e dopo aver superato procedure concorsuali selettive, continuino a vivere nell’incertezza, costretti a partecipare a concorsi ripetuti senza una reale prospettiva di stabilizzazione”, dichiarano gli organizzatori.

Le immagini da Parma, Ascoli, Roma e Catania









































Al centro della mobilitazione ci saranno alcune richieste precise: un piano straordinario di assunzioni, lo scorrimento delle graduatorie degli idonei in ordine cronologico, la stabilizzazione dei docenti precari e del personale di sostegno, la trasformazione dei posti dall’organico di fatto all’organico di diritto e il superamento di un sistema di reclutamento che continua ad alimentare la precarietà.

“Non si può continuare a parlare di qualità dell’istruzione, continuità didattica e centralità degli studenti senza affrontare la condizione di chi ogni giorno garantisce il funzionamento delle scuole. La precarietà non riguarda soltanto gli insegnanti: riguarda il diritto allo studio di milioni di studenti e la qualità dell’intero sistema educativo”.

La manifestazione intende richiamare tutte le forze parlamentari, di maggioranza e di opposizione, alla necessità di assumere impegni concreti nell’ambito dei prossimi provvedimenti legislativi e finanziari.

“La Legge di Bilancio deve rappresentare un’occasione per investire realmente nella scuola pubblica. Non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento del lavoro svolto, delle competenze acquisite e del diritto a un futuro professionale stabile. Il Parlamento ha gli strumenti per intervenire: adesso serve la volontà politica”.

Durante la manifestazione i partecipanti porteranno simbolicamente delle mollette da bucato, diventate il simbolo della mobilitazione: un gesto per denunciare la condizione di chi vede il proprio presente e il proprio futuro continuamente lasciati in appesi.

“Per troppo tempo hanno tenuto appese le nostre vite, le nostre aspettative e la nostra dignità professionale. Il 20 novembre porteremo le nostre mollette davanti al Parlamento per dire che il futuro della scuola pubblica non può più restare appeso”.

La manifestazione della Gilda

Sempre oggi venerdì 20 novembre la Federazione Gilda Unams scende in Piazza Santi Apostoli, si è svolta a Roma, dalle 10 alle 13, la manifestazione “per la Scuola, per l’Università, per il futuro dell’Istruzione”.