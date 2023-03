Schlein: “Legalizzate le droghe leggere per contrastare le mafie”

Elly Schlein, la segretaria del Partito democratico, a “Stasera c’è Cattelan”, su Rai 2, ha detto di essere favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere perché contrasterebbe la mafia: “Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada”.

Ma ammette pure, relativamente al partito di cui è stata eletta guida: “La sento tutta l’ansia da prestazione, ma questo ci motiva a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno. Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l’alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd”.