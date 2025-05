Scioglimento riserva CIAD per GI terza fascia Ata, arriva proroga con scadenza alle ore 20 del 12 maggio.

I candidati inseriti con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, queste ultime aggiornate ai sensi del d.m. 89/2024 per il triennio scolastico 2024/2027, a decorrere dal 28 aprile 2025 e fino al 12 maggio 2025, h. 20 potranno avvalersi della presente procedura informatizzata per dichiarare l’avvenuto conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In un primo momento la scadenza era stata fissata alle ore 14 del 9 maggio 2025, con la suddetta proroga si potrà scioglere la riserva CIAD entro le ore 20 del 12 maggio.

Come sciogliere la riserva

Tutti coloro che dal 28 maggio al 28 giugno 2024 hanno fatto domanda di inserimento nelle Graduatorie di Istituto di terza fascia Ata per i seguenti profili: AA, AT, cuoco, infermiere, guardarobiere, Operatore dei servizi agrari e Operatore scolastico, dovranno sciogliere per tutti questi profili la riserva del titolo di Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale non conseguito entro il 28 giugno 2024, ma conseguito invece entro il 30 aprile 2025. I termini di scadenza della procedura di scioglimento della riserva per avere conseguito la CIAD entro il 30 aprile 2025 e quindi la permamenza nelle GI di terza fascia Ata , va dal 28 aprile al 12 maggio 2025. Tale procedura è stata attivata tramite le Istanze online della POLIS, permetterà quindi ai candidati interessati di dichiarare di aver ottenuto la CIAD.

Dati della certificazione CIAD

Alla fine della domanda di scioglimento della riserva bisogna dichiarare i dati della certificazione della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.