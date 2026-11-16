Sciopero generale Cgil, venerdì 20 novembre la mobilitazione in cento piazze d’Italia

Mancano pochi giorni allo sciopero generale della Cgil. Venerdì 20 novembre la mobilitazione del sindacato riguarderà 100 piazze in Italia con manifestazioni, cortei e comizi. Previsti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

Le ragioni dello sciopero

Come annuncia il sito della Cgil, le ragioni dello sciopero sono varie: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

Chi si ferma il 20 novembre

Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.

Le strutture territoriali e le categorie della CGIL stanno organizzando assemblee, volantinaggi e iniziative nei luoghi di lavoro per promuovere la partecipazione alla giornata di mobilitazione.