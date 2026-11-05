Sciopero scuola 20 novembre, Flc Cgil: “Braccia incrociate contro precarietà e salari da fame nel comparto istruzione e ricerca”

A poche settimane dalla mobilitazione del 30 ottobre scorso, il mondo della scuola si ferma nuovamente. A ribadirlo, confermando quanto annunciato nelle scorse settimane, è la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. “Il prossimo 20 novembre tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuole non statali incrocerà le braccia per l’intera giornata nell’ambito dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per difendere il lavoro, i diritti e la giustizia sociale”.

“Al centro della mobilitazione c’è la drammatica condizione salariale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della Conoscenza”, scrive Flc, “schiacciati da stipendi tra i più bassi d’Europa e dall’assenza totale di risorse per il rinnovo del Ccnl Istruzione e Ricerca 2025-2027 per il recupero del potere d’acquisto. Davanti a misure del tutto insufficienti come la detassazione parziale del salario accessorio, rivendichiamo stanziamenti concreti per i contratti, l’istituzione di un fondo perequativo che allinei le retribuzioni a quelle del resto della Pubblica Amministrazione, il contrasto al dumping contrattuale nei settori privati e l’adeguamento immediato di Ffo e Foe, oggi falcidiati dall’inflazione e incapaci persino di coprire le spese obbligatorie per il personale di atenei ed enti di ricerca”.

“Questo quadro allarmante viene definitivamente esasperato dai contenuti di una Legge di Bilancio che conferma l’aperta ostilità del Governo nei confronti dei nostri settori”, denuncia ancora il sindacato di categoria. “Una manovra che colpisce duramente la scuola statale tagliando oltre 14 mila posti tra docenti e ATA in tre anni e bloccando il turn over nella ricerca, nell’AFAM e nelle università, mentre elargisce contributi all’istruzione privata. È ora di fermare lo smantellamento del sistema pubblico e dare risposte immediate al precariato diffuso con un piano straordinario di stabilizzazioni”.

“Solidali con la mobilitazione studentesca che convergerà nella stessa data, chiamiamo allo sciopero le lavoratrici e i lavoratori della Conoscenza”, conclude il comunicato di Flc Cgil, “per ribadire che non è più tollerabile lavorare con salari erosi dall’inflazione, organici tagliati, condizioni di precarietà e senza il rispetto che si deve a chi, ogni giorno, costruisce il futuro del Paese”.