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31.10.2026

Sciopero 30 ottobre, studenti offrono sfogliatelle e cornetti agli agenti: “Non sono loro il problema”

Redazione
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Indice
Il gesto davanti all’Agenzia delle accise
“Anche loro devono fare la spesa”
Lo sciopero del 30 ottobre

Un gesto distensivo ha segnato il corteo della città di Napoli contro il carovita e la politica del riarmo, nella giornata dello sciopero generale del 30 ottobre. Due giovani manifestanti, un ragazzo e una ragazza, si sono avvicinati ad alcuni agenti di polizia schierati in assetto antisommossa, offrendo loro dei vassoi di dolci.

Il gesto davanti all’Agenzia delle accise

La scena si è svolta davanti all’ingresso dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, dove gli agenti erano schierati. I due manifestanti hanno offerto simbolicamente sfogliatelle, graffe e cornetti, in un momento che le cronache descrivono come distensivo rispetto al clima del corteo.

“Anche loro devono fare la spesa”

Come riporta Ansa, ai cronisti i due giovani hanno spiegato le ragioni dell’iniziativa: “Non sono loro il problema, non dobbiamo prendercela con le forze dell’ordine: anche loro devono mettere la benzina e fare la spesa”. Un messaggio che lega il gesto alle rivendicazioni del corteo, centrate sul costo della vita, e che separa le richieste dei manifestanti dal ruolo degli agenti schierati.

Lo sciopero del 30 ottobre

Lo sciopero generale del 30 ottobre, proclamato da sigle del sindacalismo di base e che ha coinvolto anche la scuola, ha portato in piazza cortei in molte città, contro carovita e riarmo. Nel corso della giornata non sono mancati altri momenti, sempre secondo i resoconti dell’agenzia, di segno opposto, con cariche e idranti in alcuni cortei, mentre altrove i manifestanti hanno consegnato fiori alle forze dell’ordine. Tra le piazze, anche quella di studenti e sindacati di base che hanno manifestato contro il riarmo.

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