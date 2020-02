Sciopero scuola anticipato a inizio marzo (data più probabile il 6). Unicobas conferma il 17

Non sono ancora noti i dettagli, ma dalle informazioni in nostro possesso in questo momento, lo sciopero già programmato per il giorno 17 da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda sarà anticipato all’inizio di marzo (la data più probabile è quella del 6 marzo).

La proclamazione ufficiale non c’è ancora (o, perlomeno, non è stata pubblicata nel sito della Commissione di Garanzia) ma ormai non dovrebbero più esserci dubbi.

C’è tuttavia un problema: per il giorno 9 è già in programma uno sciopero generale di tutte le categorie del lavoro pubblico e privato proclamato, tra gli altri, dalla CUB e dall’USB; le regole sulla cosiddetta “rarefazione oggettiva” prevedono che tra una azione di sciopero e l’altra debbano intercorrere almeno 7 giorni.

Ciò significa che la Commissione di Garanzia potrebbe formulare qualche obiezione, ma questo lo sapremo solo a proclamazione fatta.

Resta invece confermata la data del 17 marzo per lo sciopero indetto da Unicobas per l’intero comparto.

Intanto c’è già qualche notizia sullo sciopero del 14 febbraio proclamato da Cub, Sgb e Cobas Sardegna: le adesioni non arrivano al 2% anche se, per il momento, i dati riguardano solamente il 55% delle scuole.