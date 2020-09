Scrittori di classe – storie spaziali! La nuova edizione del concorso letterario

Riparte Scrittori di Classe, il concorso di scrittura creativa per le scuole primarie e secondarie di primo grado promosso da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola.

In questa settima edizione le classi sono invitate a comporre “Storie spaziali”.

Il progetto si avvale infatti della collaborazione di ESA, Agenzia Spaziale Europea e ASI, Agenzia Spaziale Italiana per esplorare insieme tematiche estremamente attuali e affascinanti: lo spazio, le innovazioni tecnologiche e le missioni scientifiche che consentono all’uomo di progredire, guardando sempre avanti nel tempo per migliorare la propria vita sulla Terra e attraversare nuove frontiere inesplorate.

Ad accompagnare bambini, ragazzi e docenti in questa nuova avventura ci sono gli amici alieni del mondo Hey Clay, protagonisti di sei incipit che affrontano diverse aree tematiche sulle quali è fondamentale riflettere per prendersi cura del cosmo.

Come di consueto partecipare è semplice: gli insegnanti possono registrare le classi sul sito insiemeperlascuola.conad.it, scegliere uno dei sei incipit proposti e scrivere una storia spaziale entro il 1 dicembre 2020.

Ogni classe dovrà poi valutare tre racconti di altre classi in gara entro il 15 dicembre 2020.

Quest’anno, tutte le classi che porteranno a termine la sfida, riceveranno 600 buoni omaggio per richiedere gratuitamente i premi del catalogo Insieme per la Scuola 2021, il doppio rispetto alle passate edizioni!

Le 12 classi vincitrici (2 per ogni incipit) saranno premiate presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma. I loro racconti entreranno a far parte di un grande libro spaziale che sarà disponibile in tutti i punti vendita Conad a partire da febbraio 2021.

Per approfondire gli argomenti in classe sono a disposizione sul sito dell’iniziativa tanti materiali didattici (percorsi di supporto e risorse di approfondimento) sviluppati da ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) in collaborazione con Editrice La Scuola.

Infine, al fine di accompagnare e affiancare maggiormente i docenti nella proposizione del progetto didattico, saranno disponibili 2 cicli di webinar gratuiti:

un primo ciclo di 6 appuntamenti on line sui temi legati ai percorsi propost i, curati dai formatori ANISN;

i, curati dai formatori ANISN; un secondo ciclo di 4 appuntamenti on line su temi trasversali e operativi legati alla didattica a distanza e integrata, curati da formatori di Editrice La Scuola.

Tutti i webinar sono gestiti ed erogati dall’Agenzia di Formazione di Editrice La Scuola, ente accreditato dal MIUR con D.M. 170/2016, e saranno proposti tra metà settembre e la fine di ottobre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito insiemeperlascuola.conad.it e scaricare la guida per gli insegnanti, che contiene anche i sei incipit per partecipare al concorso.

