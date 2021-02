Scuola Campania, De Luca: “Città fuori controllo, vi siete divertiti e rischiamo la zona rossa”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca rimprovera i suoi concittadini e li minaccia di tornare in zona rossa, dopo le libere uscite dello scorso weekend:

“Ci siamo divertiti, vi siete divertiti, pizze, ristoranti, siamo in zona arancione e se non stiamo attenti, fra poco andiamo in zona rossa. Ve l’avevo detto. Ma per tanti versi abbiamo città che sono totalmente fuori controllo. Ho visto solo domenica le transenne a lungomare Caracciolo quando ormai non servivano più a niente”.

“Quando c’è un’ordinanza le forze dell’ordine e le polizie municipali hanno la responsabilità di garantire il rispetto, ma se la sera dopo le 6 ognuno fa quello che vuole e nelle piazze e nelle strade la metà stiamo senza mascherina, siamo perduti. Comunque abbiamo il dovere di guardare sempre con fiducia al futuro. Noi siamo un paese che ha bisogno di arrivare con la testa contro il muro, prima di capire la gravità dei problemi”.