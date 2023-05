Scuola Digitale, termine 15 giugno per la consultazione pubblica sul nuovo Piano nazionale: la nota per i referenti PNSD [PDF]

Fino al 15 giugno sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica sul nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

La consultazione, che si svolgerà sul portale governativo partecipa.gov.it, è rivolta in particolare a docenti, genitori, dirigenti, direttori SGA, personale amministrativo e personale tecnico della scuola.

L’aggiornamento del PNSD si inserirà nel percorso di innovazione e qualificazione del sistema scolastico, accompagnando le scuole e i docenti, attraverso un approccio sistemico, nella transizione verde e digitale.

Lo scopo è quello di definire una strategia sui processi di innovazione, in una cornice di senso organica verso cui far convergere il vasto repertorio di iniziative e progetti di innovazione, per migliorare l‘esperienza didattica, innalzare le competenze degli studenti e i risultati di apprendimento, sostenendo il successo formativo.

Il Piano concorre alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Goal 4 e 10), del Piano di azione per l’istruzione digitale 2021-2027 della Commissione europea e si ispira ai quadri europei di riferimento (DigComp.Org, DigComp.Edu e DigComp 2.2). È inserito nella Strategia nazionale per le competenze digitali e integra le risorse previste dal Piano Scuola 4.0 e da PA digitale 2026.

Il PNSD sarà un documento di indirizzo navigabile, proprio perché, pur partendo da un impianto definito, vuole essere uno strumento adattivo, versatile e dinamico, aperto a un processo di collaborazione partecipativa continua.

Il Piano sarà articolato in tre macroaree: Didattiche, Gestione dell’innovazione, Azioni di sistema, che sono prospettive funzionali alla definizione di specifici percorsi di lavoro.

La nota per i Referenti PNSD

Il MIM ha indirizzato ai referenti PNSD la nota 3229 del 26 maggio 2023, avante ad oggetto “invio dati parziali consultazione ParteciPa”.

Nella nota il Ministero annuncia l’invio via mail del link per accedere al modulo online con oggetto “call for paper PNSD”. Possono essere presentati contributi per uno o più percorsi di lavoro fra quelli proposti nel Documento propedeutico all’attualizzazione del PNSD. Sarà possibile compilare anche solo singole voci o singole parti del modulo (es. un link, un riferimento bibliografico, etc.).

Infine, il MIM ricorda di inviare le schede relative alle progettualità individuate da inserire nella sezione Kit strumenti del sito PNSD. Per consentire maggior tempo per la raccolta delle schede, la data di scadenza del 30 maggio è stata prorogata al 30 giugno.

LA NOTA