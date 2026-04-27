Dispositivi digitali, avviso per l’acquisto di tablet e PC da dare in comodato d’uso al personale: scadenza 12 maggio 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un nuovo avviso pubblico finalizzato all’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso gratuito al personale della scuola per esigenze di servizio.

Un piano per l’innovazione didattica

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Operativo Complementare (POC) al PON “Per la Scuola” 2014-2020, con l’obiettivo specifico di diffondere la società della conoscenza e adottare approcci didattici innovativi. Il finanziamento punta in particolare a potenziare i centri scolastici digitali, garantendo accessibilità nelle regioni più sviluppate, in transizione e meno sviluppate.

Le istituzioni scolastiche statali interessate, individuate negli elenchi ministeriali allegati al D.M. 38/2026, potranno beneficiare di risorse destinate a una vasta gamma di forniture tecnologiche. Tra i beni ammissibili figurano:

Personal computer fissi e portatili (laptop, notebook, netbook) e tablet dotati di microfono e webcam.

fissi e portatili (laptop, notebook, netbook) e dotati di microfono e webcam. Accessori hardware come tavolette grafiche, cuffie e document camera.

come tavolette grafiche, cuffie e document camera. Software e licenze per piattaforme di e-learning e web-conference (entro un limite del 20% del budget per le forniture).

per piattaforme di e-learning e web-conference (entro un limite del 20% del budget per le forniture). Libri e sussidi didattici digitali.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le scuole hanno tempi stretti per aderire a questa opportunità. La finestra per la presentazione delle candidature rimarrà aperta sulla piattaforma GPU fino alle ore 18.00 del 12 maggio 2026. Una volta approvati, i progetti dovranno essere realizzati, chiusi e rendicontati entro e non oltre il 30 settembre 2026.

La procedura richiede un iter amministrativo preciso: le istituzioni devono acquisire la delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti, generare un Codice Unico di Progetto (CUP) specifico e inoltrare la documentazione firmata digitalmente dal Dirigente scolastico.

Gestione dei fondi

Il quadro economico dei progetti prevede una ripartizione rigorosa: il 90% delle risorse deve essere destinato direttamente agli acquisti di beni, mentre il restante 10% è suddiviso tra spese organizzative (max 6%), pubblicità obbligatoria (max 2%) e certificazioni di conformità (max 2%).

L’AVVISO