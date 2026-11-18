Il mondo del lavoro entra sempre più spesso nelle scuole o viceversa. La conferma arriva dall’indagine nazionale 2026 “Il rapporto Scuola-Azienda. Un’alleanza strategica“, promossa da La Fabbrica by Spaggiari, insieme ad Anp, l’Associazione nazionale presidi, Elis e Fondazione Sodalitas.

I risultati dello studio sono eloquenti: il 91% dei docenti e il 90% dei dirigenti scolastici dichiara di aver accolto negli ultimi tre anni iniziative promosse dalle aziende. Non solo: il 96% degli insegnanti e il 99% dei ds riconosce anche il valore di queste collaborazioni.

La ricerca ha messo a confronto bisogni, aspettative ed esperienze di docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti delle imprese, con in aggiunta un nuovo focus sull’orientamento.

Anche le aziende si dicono soddisfatte: il 93% delle imprese intervistate valuta favorevolmente i risultati dei progetti realizzati con le scuole e la metà intende aumentare le collaborazioni, mentre nessuna prevede di ridurle.

Inoltre, il 59% delle aziende considera i progetti scolastici parte integrante di queste strategie, rispetto al 51% rilevato nell’edizione del 2025.

Nel 60% delle aziende intervistate sono le Risorse Umane a promuovere i progetti rivolti alle scuole, un risultato che evidenzia il collegamento tra collaborazione educativa, sviluppo delle competenze e relazione con le nuove generazioni.

Anche in questo ambito, l’intelligenza artificiale è la componente su cui tutti sembrano scommettere: il 52% dei docenti e il 67% dei dirigenti scolastici indica l’AI come tema sul quale vorrebbe sviluppare future collaborazioni con le imprese.

L’intelligenza artificiale, tuttavia, comporta anche dei forti dubbi e rischi. Come quello di arenare la capacità critica e interpretativa dei fenomeni, di delegare la creatività e pensiero alla “macchina” algoritmica, con conseguenze negative sull’apprendimento e la formazione.

Infine, quasi il 90% dei dirigenti scolastici ha detto di ritenere utile il contributo delle aziende nell’ambito della sostenibilità, indicando come interessanti i progetti condivisi, la sponsorizzazione di spazi educativi sostenibili, i programmi di mentorship e formazione, concorsi e sfide sui temi ambientali.

Nell’ultimo periodo, comunque, anche le norme scolastiche stanno favorendo la partnership scuola-azienda: vale per tutti l’esempio della riforma 4+2, con formazione, nel biennio post-diploma, presso gli Istituti tecnologici superiori, dove operano e insegnano esperti del mondo del lavoro, e tassi altissimi di occupazione immediata.

Un altro esempio di rafforzamento dell’alleanza tra mondo imprenditoriale e scolastico è la sempre maggiore presenza delle attività di Formazione scuola lavoro, sino a pochi mesi fa chiamate Pcto, nel triennio finale della scuola secondaria di secondo grado e anche all’interno dell’esame orale della maturità, con incidenza non indifferente nella valutazione che porta all’ammissione allo stesso Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo scolastico.