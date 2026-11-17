Intervista a Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel giorno dell’assemblea online del sindacato autonomo assieme a Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal a cui hanno partecipato 100.000 dipendenti scolastici: alla ‘Tecnica della Scuola’, Pacifico ha detto che il nostro sistema d’Istruzione è sempre più invecchiato (con due docenti su tre over 50), precarizzato, (con un insegnante su quattro supplente), stressato (con tanti over 60 colpiti da burnout) e sottopagato (percepiscono gli stipendi tra i più bassi dell’Unione europea).

L’Anief ha fatto presentare oltre 80 proposte di modifica alla Legge di Bilancio: tra le richieste più importanti, ha detto Pacifico, c’è “la volontà di ridurre le tasse per gli stipendi annui fino a 40mila euro, il recupero del 2013 ai fini della carriera, la parità retributiva tra personale di ruolo e precario, il riscatto agevolato della laurea (servirebbero 280 milioni di euro), la Carta servizi di nuovo a 500 euro e stavolta allargata al personale Ata”.

Ci sarebbero anche interventi a costo zero, “come aumentare il Mof, che significherebbe introdurre i Buoni pasto nella scuola, eliminare dagli stipendi dei maestri anacronistiche trattenute, allargare a docenti e Ata la mobilità intercompartimentale, prevedere per legge deroghe ai vincoli sulla mobilità, avviare un’inchiesta sul burnout”.

Il presidente Anief ha anche parlato degli emendamenti alla Legge 170, il cosiddetto Decreto Scuola, in via di approvazione.

Alcuni sembrerebbero già avviati, “come i 10 milioni di euro per le segreterie che seguono il Pnrr e l’aumento per il Mof (anche se servirà agire in contrattazione per considerare il lavoro aggiuntivo dei Dsga); altri vengono rivendicati dal sindacato, come l’assunzione dei docenti di religione sul 90% dei posti vacanti anziché sul 70% (lo prevede un accordo del 2003), l’approvazione del doppio canale di reclutamento (il sindacato chiede il 50% per GaE e Gps), la proroga dei corsi di sostegno Indire e il sistema aperto per biennalisti e specializzati all’estero”.