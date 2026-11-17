Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 prende avvio il percorso relativo all’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, finalizzato ad accertare il possesso delle competenze professionali necessarie per la conferma in ruolo.
Il percorso prevede specifici requisiti di servizio e 50 ore di formazione obbligatoria, articolate in diverse attività. Ma come vengono suddivise queste ore e quali competenze devono acquisire i docenti durante l’anno di prova?
Per essere valido, l’anno di formazione e prova richiede almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato e 120 giorni di attività didattica. A questi requisiti temporali si aggiungono 50 ore di formazione obbligatoria, suddivise in quattro attività:
Le 50 ore di formazione non rappresentano soltanto un requisito formale per la conferma in ruolo, ma costituiscono un percorso strutturato per sviluppare le competenze professionali, didattiche, organizzative e relazionali richieste a un insegnante.
Le 6 ore dedicate agli incontri propedeutici e di restituzione finale hanno inizialmente l’obiettivo di accompagnare i docenti neoassunti nell’inserimento nell’ambiente scolastico.
Durante questa fase vengono illustrati il significato dell’anno di formazione e prova, gli adempimenti previsti e il ruolo dei docenti tutor, così da fornire un quadro chiaro dell’intero percorso.
Al termine dell’anno scolastico, invece, il docente neoassunto è chiamato a condividere le esperienze realizzate e i traguardi professionali raggiunti.
Le 12 ore di laboratori formativi mirano a tradurre le conoscenze teoriche in attività pratiche, collegando gli aspetti pedagogici alla didattica quotidiana.
In particolare, vengono affrontati diversi temi fondamentali:
Particolare attenzione viene inoltre dedicata all’educazione civica, alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità, oltre alle strategie per favorire il successo formativo degli studenti e contrastare la dispersione scolastica.
Il peer to peer rappresenta una delle attività centrali del percorso di formazione e prova e prevede 12 ore di lavoro tra docente neoassunto e tutor.
Durante questa fase, i due insegnanti collaborano nella progettazione delle attività didattiche e svolgono un’osservazione reciproca in classe. Il neoassunto osserva le lezioni del tutor, mentre quest’ultimo assiste alle attività svolte dal collega durante l’insegnamento.
L’obiettivo è favorire un confronto costruttivo e professionale, attraverso il quale il docente neoassunto può migliorare le proprie competenze nella gestione della classe, nell’organizzazione degli ambienti di apprendimento, nell’utilizzo delle tecnologie e nell’applicazione di strategie didattiche inclusive.
La formazione online sulla piattaforma INDIRE occupa 20 ore e rappresenta la parte più consistente del percorso, finalizzata alla costruzione del Portfolio professionale.
Il lavoro si articola in cinque fasi principali: