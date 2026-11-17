Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 prende avvio il percorso relativo all’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, finalizzato ad accertare il possesso delle competenze professionali necessarie per la conferma in ruolo.

Il percorso prevede specifici requisiti di servizio e 50 ore di formazione obbligatoria, articolate in diverse attività. Ma come vengono suddivise queste ore e quali competenze devono acquisire i docenti durante l’anno di prova?

Anno di formazione e prova docenti 2026/2027: le attività

Per essere valido, l’anno di formazione e prova richiede almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato e 120 giorni di attività didattica. A questi requisiti temporali si aggiungono 50 ore di formazione obbligatoria, suddivise in quattro attività:

6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale;

di incontri propedeutici e di restituzione finale; 12 ore di laboratori formativi;

di laboratori formativi; 12 ore di osservazione in classe (peer to peer);

di osservazione in classe (peer to peer); 20 ore di formazione online sulla piattaforma INDIRE.

Le 50 ore di formazione non rappresentano soltanto un requisito formale per la conferma in ruolo, ma costituiscono un percorso strutturato per sviluppare le competenze professionali, didattiche, organizzative e relazionali richieste a un insegnante.

Incontri propedeutici e di restituzione finale

Le 6 ore dedicate agli incontri propedeutici e di restituzione finale hanno inizialmente l’obiettivo di accompagnare i docenti neoassunti nell’inserimento nell’ambiente scolastico.

Durante questa fase vengono illustrati il significato dell’anno di formazione e prova, gli adempimenti previsti e il ruolo dei docenti tutor, così da fornire un quadro chiaro dell’intero percorso.

Al termine dell’anno scolastico, invece, il docente neoassunto è chiamato a condividere le esperienze realizzate e i traguardi professionali raggiunti.

Laboratori formativi: le attività previste

Le 12 ore di laboratori formativi mirano a tradurre le conoscenze teoriche in attività pratiche, collegando gli aspetti pedagogici alla didattica quotidiana.

In particolare, vengono affrontati diversi temi fondamentali:

Inclusione scolastica: strategie e metodologie per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli studenti con disabilità, DSA, BES e background migratorio ;

strategie e metodologie per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli studenti con ; Valutazione degli apprendimenti: strumenti e criteri per una valutazione coerente con gli obiettivi formativi, anche alla luce delle recenti innovazioni normative;

strumenti e criteri per una valutazione coerente con gli obiettivi formativi, anche alla luce delle recenti innovazioni normative; Metodologie didattiche: conoscenza e applicazione di metodologie attive, didattica laboratoriale, cooperative learning, flipped classroom e utilizzo delle tecnologie digitali nella progettazione educativa.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata all’educazione civica, alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità, oltre alle strategie per favorire il successo formativo degli studenti e contrastare la dispersione scolastica.

Peer to peer: le 12 ore di osservazione in classe

Il peer to peer rappresenta una delle attività centrali del percorso di formazione e prova e prevede 12 ore di lavoro tra docente neoassunto e tutor.

Durante questa fase, i due insegnanti collaborano nella progettazione delle attività didattiche e svolgono un’osservazione reciproca in classe. Il neoassunto osserva le lezioni del tutor, mentre quest’ultimo assiste alle attività svolte dal collega durante l’insegnamento.

L’obiettivo è favorire un confronto costruttivo e professionale, attraverso il quale il docente neoassunto può migliorare le proprie competenze nella gestione della classe, nell’organizzazione degli ambienti di apprendimento, nell’utilizzo delle tecnologie e nell’applicazione di strategie didattiche inclusive.

Portfolio professionale INDIRE: le 20 ore online

La formazione online sulla piattaforma INDIRE occupa 20 ore e rappresenta la parte più consistente del percorso, finalizzata alla costruzione del Portfolio professionale.

Il lavoro si articola in cinque fasi principali: