Scuola e Salute, in Sicilia nasce la rete SHE (Schools for Health in Europe)

Scuola e Salute, in Sicilia nasce la rete SHE (Schools for Health...

L’USR Sicilia e l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana hanno siglato il Protocollo d’Intesa “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”, grazie al quale in Sicilia si è costituita la Rete SHE (Schools for Health in Europe) il cui supporto tecnico è stato affidato alla Dirigente Prof. Angela Fontana.

La rete è strutturata su due livelli:

il livello Regionale, con 9 scuole rappresentative delle 9 province della Regione Sicilia:

Agrigento Ippseoa “Gaspare Ambrosini” Enna Istituto Comprensivo “G.Mazzini” Caltanissetta Ipsia “ Galileo Galilei” Catania Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre Messina 1° I.C. Di Milazzo Palermo I.M.S. “Camillo Finocchiaro Aprile” Ragusa Istituto Comprensivo Caruano Siracusa 1° I.C. “G.E. Rizzo” Trapani Istituto Superiore “Ignazio Vincenzo Florio”

il livello Provinciale con le scuole che interagiranno – attraverso reti di scopo di libera adesione – con l’Ambito Territoriale della Provincia, con le AA.SS.PP., con le associazione del terzo settore.

Una Scuola che Promuove salute è una scuola che:

Rinforza costantemente la sua capacità come ambiente salutare per vivere, apprendere e lavorare;

Attua un piano strutturato e sistematico per la salute e il benessere di tutti gli studenti, degli insegnanti e del personale non docente;

Riconosce che tutti gli aspetti di una comunità scolastica possono avere un effetto sulla salute e il benessere degli studenti e che apprendimento e salute sono legati;

Riconosce i valori e principi della promozione della salute.

Il modello SHE identifica 6 componenti della Scuola che Promuove Salute:

Competenze di salute individuali e capacità d’azione Ambiente sociale della scuola Policy per una scuola salutare Ambiente fisico della scuola Legame con la comunità Servizi di salute

I principi fondamentali del modello SHE sono: l’approccio globale alla salute, la partecipazione, la qualità scolastica, le evidenze, il legame tra scuola e comunità. Infine, fa propri i valori di: equità, sostenibilità, inclusione, empowerment, democrazia.

Allo scopo di far entrare in situazione i dirigenti scolastici della Rete SHE Regionale che dovranno interfacciarsi con le tematiche del “Programma Predefinito 1 Scuole che promuovono la salute” (in sigla PP1) e con l’attuazione dei Programmi inseriti nel Protocollo di Intesa tra USR ed Assessorato Alla Salute, è stato organizzato un Corso di formazione gestito dal CEFPAS di Caltanissetta nei giorni 20 e 21 giugno 2022. In tale corso vi sono stati momenti di confronto al fine di definire un linguaggio condiviso fra le parti (Scuole ed AA.SS.PP.) nel dover fare cosa e come nella trasversalità dei traguardi da conseguire in seno alle proprie azioni istituzionali.

Docenti del corso sono state:

Antonietta Costa, Dirigente medico ASSP Palermo, Referente regionale PP1

Veronica Vellasco, Componnete dei gruppi di lavoro SHE per i progetti “SHE mapping”;

Lia Calloni, Psicologa e Docente Formatore;

Angela Fontana, Dirigente Tecnico USR Sicilia e Responsabile Scientifico.