Scuola e Sport, al via le proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa 2026/2027: domande dal 10 al 26 settembre 2026

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha avviato le procedure per l’anno scolastico 2026/2027 finalizzate all’ampliamento delle attività motorie e sportive nelle scuole di primo e secondo ciclo. L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo educativo dello sport all’interno delle comunità scolastiche attraverso il coinvolgimento attivo degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Finestra temporale e modalità di candidatura

Le proposte progettuali, a carattere regionale o nazionale, potranno essere presentate a partire dal 10 settembre fino al 26 settembre 2026. Gli Organismi interessati – tra cui Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite – dovranno inoltrare le candidature esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata di Sport e Salute.

I requisiti di ammissione

Per poter accedere alla selezione, i progetti proposti dovranno rispettare precisi criteri a tutela delle scuole e dei partecipanti:

Completa gratuità delle attività per studenti, studentesse e docenti.

delle attività per studenti, studentesse e docenti. Assenza di oneri a carico delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.

a carico delle istituzioni scolastiche e delle famiglie. Copertura assicurativa garantita per lo svolgimento di tutte le attività.

garantita per lo svolgimento di tutte le attività. Personale qualificato in possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale.

in possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale. Divieto di sponsor privati, a eccezione di sponsorizzazioni tecniche finalizzate all’acquisizione di materiali sportivi che, al termine delle attività, rimarranno in dotazione alla scuola.

Commissione di valutazione e criteri di priorità

I progetti saranno esaminati da un’apposita Commissione coordinata dal Ministero e composta da rappresentanti del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A.. La Commissione darà particolare valore alle iniziative capaci di distinguersi per inclusività, innovazione didattica e impatto sociale, con una corsia preferenziale per le attività in grado di raggiungere contesti sociali disagiati, promuovere sani stili di vita e coinvolgere una platea multidisciplinare su più classi, scuole e territori regionali.

Una volta approvati, i progetti saranno ufficialmente riconosciuti a livello nazionale o regionale e pubblicati sui siti istituzionali per consentire l’adesione da parte delle singole scuole.

LA NOTA