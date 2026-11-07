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07.11.2026

Scuola finlandese, quali metodologie? Sei ore di lezioni seduti sono efficaci?

Redazione
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Indice
Ambienti flessibili e didattica meno trasmissiva
Valutazione formativa e prevenzione della dispersione
I corsi

Le lezioni troppo frammentate, i continui cambi di attività e gli ambienti poco flessibili possono rendere difficile mantenere alta l’attenzione degli studenti. Ma è possibile organizzare la scuola in modo diverso, ripensando tempi, spazi e metodologie? Il modello finlandese propone una prospettiva che mette al centro il benessere e l’apprendimento degli alunni.

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Sei ore di lezione non significano necessariamente sei ore di apprendimento efficace. La frammentazione delle discipline e il continuo passaggio da un’attività all’altra possono aumentare il carico cognitivo degli studenti e rendere più difficile la concentrazione. La compattazione oraria rappresenta una possibile alternativa: organizzare il tempo-scuola in blocchi più lunghi, alternando momenti di lavoro e pause attive, per favorire un apprendimento meno dispersivo e una gestione più efficace dell’attenzione.

Ambienti flessibili e didattica meno trasmissiva

Anche lo spazio in cui si insegna può fare la differenza. Un’aula organizzata sempre nello stesso modo non risponde necessariamente alle esigenze di tutte le attività didattiche. Ripensare gli ambienti scolastici significa creare setting dinamici, postazioni flessibili e spazi comuni da utilizzare per esperienze cooperative e laboratoriali. L’obiettivo è superare una didattica esclusivamente frontale, favorendo la partecipazione attiva, l’autonomia e la valorizzazione dei talenti di ciascuno studente.

Valutazione formativa e prevenzione della dispersione

Innovare l’organizzazione scolastica significa anche cambiare il modo di accompagnare gli studenti nel loro percorso. Il feedback continuo, il monitoraggio dei progressi e l’attenzione al benessere relazionale diventano strumenti fondamentali per individuare difficoltà e bisogni prima che si trasformino in ostacoli più difficili da superare. Il Modello Organizzativo Finlandese (MOF) punta proprio a integrare questi aspetti, attraverso una progettazione interdisciplinare, metodologie attive e una valutazione formativa capace di sostenere la motivazione e contrastare la dispersione scolastica.

I corsi

Su questi argomenti il corso Adottare il Modello Organizzativo Finlandese (MOF), a cura di Antonella Acciliin programma dal 19 novembre.

Finlandia

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