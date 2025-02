Scuola Futura “Next Gen 2026”, il Ministro Valditara chiude l’evento di Cortina

Si è conclusa a Cortina d’Ampezzo l’iniziativa Scuola Futura “Next Gen 2026”, l’evento itinerante per portare la didattica innovativa nei territori e coinvolgere studenti e docenti in esperienze formative di alto livello. A chiudere i lavori, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha ribadito l’importanza di una scuola capace di entusiasmare e formare le nuove generazioni.

“L’entusiasmo è il cuore della scuola”, ha dichiarato Valditara, sottolineando come il vero obiettivo dell’istruzione sia quello di stimolare la passione e le emozioni degli studenti, rendendo l’apprendimento un percorso motivante. Il Ministro ha elogiato il lavoro dei docenti e dei dirigenti scolastici, sottolineando il loro ruolo cruciale nel futuro delle giovani generazioni.

Nel suo intervento, il ministro ha ripercorso le tappe dell’iniziativa, che ha toccato diverse regioni italiane, promuovendo workshop, laboratori didattici e incontri con esperti di vari settori. Tra i momenti salienti della settimana, ha ricordato il summit di Milano sull’intelligenza artificiale, un evento che ha messo a confronto esperti di caratura internazionale con gli studenti italiani, fornendo loro strumenti per comprendere e affrontare le sfide del futuro.

Un focus particolare è stato riservato alle discipline STEM, con investimenti significativi in laboratori, formazione e inclusione, per garantire a tutti gli studenti la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. “Abbiamo investito 600 milioni di euro per l’orientamento e la riduzione dei divari di genere, 450 milioni per la formazione digitale dei docenti e oltre 2 miliardi per la digitalizzazione delle scuole”, ha evidenziato il ministro, ribadendo l’impegno del governo nel rafforzare il sistema educativo.

Un altro tema centrale è stato il rapporto tra scuola e sport, con la presentazione di programmi educativi volti a diffondere i valori olimpici tra gli studenti. Grazie alla collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale, le scuole italiane riceveranno kit educativi per promuovere i principi di lealtà, rispetto e solidarietà. “Lo sport è fondamentale per la crescita personale e l’educazione ai valori”, ha sottolineato Valditara, evidenziando come la competizione sana aiuti a sviluppare il senso di squadra e il rispetto dell’altro.

Infine, il ministro ha voluto ribadire l’importanza di una scuola inclusiva e attenta ai bisogni di tutti gli studenti, investendo in discipline come la musica, l’arte e il teatro per contrastare la dispersione scolastica. “Tutte queste iniziative servono a valorizzare la persona, a costruire un futuro degno delle aspirazioni e dei talenti dei nostri giovani”, ha concluso Valditara, tra gli applausi dei presenti.