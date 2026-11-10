Governo Meloni “dichiaratamente fascista”, Valditara vuole il ritiro del testo: per Manzi (Pd) prevarica i docenti, Gelmini e Delmastro con il Ministro

Si moltiplicano le polemiche per il manuale di storia per le scuole superiori ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza, che a pagina 666 sostiene che il governo Meloni “settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo”, è “il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista”: nella giornata del 9 novembre, quelle righe anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 “Gioventù meloniana”, e promotore di “misure dichiaratamente liberticide”, come “il cosiddetto ddl ‘Sicurezza’ del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare”.

Nel centro-destra sono stati innumerevoli gli interventi critici. A partire da quello del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “la notizia, ripresa dal Corriere della sera, è stata così commentata dal sono “amareggiato – ha detto il titolare del Mim – perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. Ritirarlo sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice”.

Per Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito democratico, quelle parole non sono di buon auspicio, anzi sono sinonimo di “brutta aria”, perchè “ogni manuale si può discutere, criticare, contestare nei suoi giudizi: è il normale confronto culturale e scientifico. Ma un ministro dell’Istruzione che chiede pubblicamente a un editore di ritirare un libro di testo esce pericolosamente dal perimetro del proprio ruolo”, ha fatto sapere la dem.

“La scelta dei libri – ricorda Manzi – spetta ai collegi dei docenti, nell’esercizio della libertà di insegnamento garantita dall’articolo 33 della Costituzione e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Non al governo, e tanto meno su impulso di un’interrogazione di partito. Evocare l’indottrinamento significa delegittimare il lavoro di migliaia di insegnanti che ogni giorno educano i ragazzi proprio al pensiero critico, anche verso i manuali che usano”.

Manzi conclude invitando il ministro Valditara a preoccuparsi “piuttosto delle risorse che continuano a mancare alla scuola pubblica a partire dai docenti tagliati senza che lui ne fosse a conoscenza. Forse”.

A difendere il titolare del Mim ci pensano gli alleati di Governo. Secondo Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, dimissionario lo scorso marzo da sottosegretario alla Giustizia, a ben vedere “ha ragione Laterza: un Ministro non può chiedere di non adottare un libro di testo. Il tema è che quello contestato non è un libro di testo, ma un testo di propaganda che falsifica la storia. E un Ministro ha il dovere di fare quanto possibile per scongiurare che nelle scuole si faccia propaganda mistificatoria“.

Anche Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati ed ex ministra dell’Istruzione, condivide “l’appello del ministro Valditara a ritirare il manuale”, perché “è fondamentale contrastare ogni ricostruzione falsa o pretestuosa, che rischia di trasmettere agli studenti una visione distorta della realtà e di compromettere la loro formazione”.

Secondo l’ex forzista, “la scuola deve restare un luogo libero da condizionamenti e strumentalizzazioni politiche, nel quale le giovani generazioni possano sviluppare autonomia di giudizio e spirito critico”, conclude Gelmini.

Raffaele Speranzon, presidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, se la prende, invece, direttamente con Alessandro Laterza: ha rilasciato dichiarazioni “di una gravità sconcertante e rivelano un’arroganza culturale francamente intollerabile. Dopo aver pubblicato un manuale scolastico nel quale il governo Meloni viene descritto come liberticida e Fratelli d’Italia viene associato all’eredità del fascismo, l’editore ha persino la faccia tosta di impartire lezioni di libertà al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Siamo al paradosso: chi pubblica giudizi politici di parte in un libro destinato agli studenti pretende poi di sottrarsi a qualsiasi critica invocando la libertà di espressione”.

“Vorrei ricordare al signor Laterza una cosa molto semplice: la libertà editoriale è sacrosanta, ma non è una licenza per spacciare propaganda ideologica per verità storica. Un editore è ovviamente libero di pubblicare le proprie opinioni politiche. Può scrivere editoriali, manifesti, pamphlet contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Ma quando quelle stesse posizioni vengono inserite in un manuale scolastico, destinato alla formazione di migliaia di ragazzi, il problema diventa enormemente più serio”.

“Le scuole italiane – conclude Speranzon – non sono sezioni del partito comunista caro a Laterza, gli studenti non sono militanti da arruolare e i libri di testo non possono diventare strumenti di propaganda politica. Non accettiamo lezioni di libertà da chi confonde il pluralismo con il diritto di imporre la propria visione ideologica e menzognera”.



