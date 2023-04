Scuola invita Vittorio Sgarbi ad una mostra, lui inveisce contro una docente e posta il video: “Ha studiato la grammatica?”

Stanno riaffiorando nelle ultime ore delle immagini che vedono il noto critico d’arte, politico e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi inveire contro una docente. Il video, postato dallo stesso Sgarbi sul suo profilo TikTok, è stato pubblicato circa una settimana fa. Il quotidiano Open ha ricostruito la faccenda.

A quanto pare il celebre personaggio è stato invitato a partecipare, lo scorso 14 aprile, alla giornata inaugurale per la mostra intitolata Protagonisti del tempo d’arte presso il Museo del Cedro di Palazzo Marino, in provincia di Cosenza, dalla scuola promotrice, l’IPSSEOA Praia a Mare.

Le foto della giornata mostrano Sgarbi alquanto accigliato e infastidito. La giornata, effettivamente, non si è svolta senza intoppi. Il critico d’arte si è infatti reso protagonista di una vera e propria sfuriata ai danni di una docente presente.

Dal video, postato da Sgarbi con tanto di hashtag #sgarbiinca***to e #sgarbishow, si vede il celebre volto urlare contro l’insegnante: “Questa è una schifezza della potenzialità della tecnologia che fa ca***e, è orrore”. Ma quale era l’oggetto della diatriba?

Il botta e risposta tra Sgarbi e la docente

A quanto pare Sgarbi sarebbe andato su tutte le furie dopo aver visto un cartellone al museo con un codice Qr. “Se uno vede una cosa del genere non viene più in Calabria”, ha aggiunto. La docente ha cercato di difendere la scelta, dicendo che Sgarbi non conosce neanche il contenuto che viene offerto una volta scannerizzato il codice. Lo studioso ha però tagliato corto: “Non voglio usare il computer, voglio leggere un libro. Mi dia un libro!”.

Poi l’esperto d’arte ha letto una frase scritta sotto il codice Qr, contenente l’aggettivo “Gentile” scritto con l’iniziale maiuscola. Da qui un’altra strigliata: “Ha studiato la grammatica lei? Va con la ‘g’ minuscola in quanto è una parola semplice”. “Perché è il nostro valore”, ha risposto l’insegnante. “Ma che vuol dire? Si tratta di un aggettivo, deve avere la ‘g’ minuscola”, ha replicato Sgarbi. “Lo possiamo caricare di significato?”, ha tentato di aggiungere con calma la docente. “No, non può caricare le lettere. Dall’avvento di Gutenberg arriva poi lei con la ‘g’ maiuscola”, ha aggiunto ancora il critico d’arte, prima di altre imprecazioni.