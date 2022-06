Scuola secondaria. Quale percorso universitario è previsto per partecipare al concorso per docenti

Scuola secondaria. Quale percorso universitario è previsto per partecipare al concorso per...

Con la riforma introdotta dal decreto 36 del 30 aprile 2022 e le successive modifiche apportate all’articolo 44, il percorso per diventare docente di scuola secondaria di primo e secondo grado prevede una serie di passaggi che vanno a modificare il decreto 59 del 2017 in tutto il suo impianto.

Percorso universitario

Come primo momento la normativa introduce un percorso universitario volto a far acquisire l’abilitazione ai docenti di posto comune e agli insegnanti tecnico pratici, con l’intento di promuovere e sviluppare nei docenti una preparazione di base volta a garantire una scuola inclusiva e partecipata.

Competenze previste

Oltre che sulle competenze disciplinari culturali, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, la preparazione dei docenti curriculari sarà centrata sulla competenza che deve possedere un docente nell’esercizio della sua professione le cui caratteristiche fondamentali sono di carattere relazionale, orientative valutative organizzative, didattiche e tecnologiche oltre che giuridiche.

Capacità da promuovere

In una scuola come comunità educante diventa necessario e opportuno che il docente sappia svolgere con consapevolezza i compiti a lui delegati al fine di promuovere da un lato la gestione di una scuola come organizzazione complessa e dall’altro sappia progettare attività adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti avendo di mira una formazione critica e consapevole.

Il percorso universitario

Il suddetto percorso, organizzato e realizzato per classi di concorso con il carattere dell’obbligatorietà è svolto interamente in presenza, specie le attività di tirocinio e di laboratorio, mentre fino al 20% del totale delle attività possono essere svolte con modalità telematica.

Il costo per il percorso universitario e gli esami finali per conseguire l’abilitazione all’insegnamento sarà a carico dei partecipanti il cui costo sarà definito in seguito.

Requisiti per accedere al percorso universitario

Possono accedere al percorso universitario gli aspiranti docenti in possesso di:

laurea magistrale o a ciclo unico;

diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello

titolo equipollente o equiparato

Conclusione del percorso universitario

alla conclusione del percorso universitario gli aspiranti docenti saranno sottoposti alle seguenti prove al fine di accertare le competenze professionali acquisite:

una prova scritta costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante la formazione iniziale

costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante la formazione iniziale una lezione simulata

le suddette prove saranno valutate da una commissione formata da un membro dell’ufficio scolastico regionale, un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante e il tutor che ha seguito il docente durante il tirocinio.

Abilitazione

Il conseguimento dell’abilitazione, la cui durata è illimitata, non costituisce titolo d’idoneità e non da alcun diritto al reclutamento in ruolo fuori dalle procedure concorsuali.

concorso pubblico

superato il percorso di formazione universitario e conseguita l’abilitazione, i docenti possono partecipare al concorso pubblico nazionale su base regionale al fine di coprire i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.