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23.07.2026

Scuole aperte d’estate, a Bologna boom di iscrizioni e lista d’attesa

Redazione
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Più di 400 famiglie in lista d'attesa, priorità ai bambini con disabilità
Il talk: Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

Il progetto sperimentale della Regione Emilia-Romagna per anticipare il rientro a scuola segna subito un boom di iscrizioni. A Bologna sono arrivate 1.742 domande per le due settimane di apertura estiva delle scuole primarie, dal 31 agosto all’11 settembre. Un dato che risponde alle polemiche delle scorse settimane, quando gli operatori del turismo avevano protestato temendo una stagione accorciata.

Più di 400 famiglie in lista d’attesa, priorità ai bambini con disabilità

Come riporta Repubblica, il progetto “La scuola che parte insieme”, promosso dalla Regione con il Comune di Bologna, coinvolgerà 22 plessi delle scuole primarie, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, nelle settimane dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre, per gli alunni dalla seconda alla quinta classe. Le domande accolte sono state 1.332, mentre 410 restano in lista d’attesa. Rimangono però ancora disponibili 268 posti nella prima settimana e 110 nella seconda. Le famiglie escluse potranno attendere uno scorrimento o iscriversi in un altro plesso; nelle graduatorie è stata data priorità ai bambini con disabilità. Il programma non si limita alla custodia: prevede attività educative e ludiche, laboratori, sport, uscite sul territorio e visite ai musei, con un educatore ogni 20 partecipanti. L’assessore alla Scuola ha sottolineato come l’obiettivo sia trasformare i plessi in spazi civici vivi e inclusivi, rispondendo a una reale necessità delle famiglie che a fine agosto hanno già ripreso a lavorare. A ottobre verrà fatto un primo bilancio dell’esperienza.

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