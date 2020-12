Scuole Campania: situazione ancora incerta anche dal 9 in poi.

Per ora, in Campania, restano aperte con la didattica in presenza solo le scuole dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria.

Da domani 6 dicembre la Regione, da zona rossa, passa a zona arancione: il decreto è stato infatti firmato ieri dal Ministro Speranza.

Il DPCM prevede che nelle zone arancioni siano aperte con didattica in presenza le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le tre classi delle scuole secondarie di primo grado.

Tuttavia tale riapertura in Campania non avrà effetti prima di mercoledì 9 dicembre, alla ripresa del “ponte dell’Immacolata”.

Ma, a decidere del ritorno degli alunni a scuola, dovrà essere l’unità di crisi regionale che dovrà decidere se mantenere ancora le attuali misure restrittive o adeguarsi, con una nuova ordinanza, all’apertura delle scuole dall’infanzia alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, prevista nella zona arancione.