Scuole chiuse, andare a prendere un libro a scuola è un motivo indifferibile?

L’emergenza coronavirus continua e ieri il governo ha approvato il decreto “Cura Italia” volto a fronteggiare, dal punto di vista socio-economico, la grave crisi scaturita dalla situazione emergenziale.

Una delle tematiche più sentite in questi giorni, nel mondo della scuola, riguarda l’apertura degli edifici scolastici. Rimane, è bene sottolinearlo, la sospensione dell’attività didattica in classe con la sua sostituzione con quella a distanza (dove sia possibile).

La scuola, come sottolineato dal ministro Azzolina, rimarrà aperta solo per “motivi indifferibili” e ha confermato che il Mi, di per sé, non può decidere in autonomia di chiudere le scuole.

Ho voluto parlare con studenti, personale scolastico e famiglie per spiegare le decisioni prese oggi dal governo.

Con il nuovo decreto legge, ancora in corso di pubblicazione, il dirigente scolastico può predisporre il lavoro a distanza (ad esempio gli assistenti tecnici potranno restare a casa e dare una mano nella didattica a distanza, così come l’assistente amministrativo potrà comunque portare avanti l’attività ordinaria).

Le attività indifferibili dovranno continuare, ma quali sono? Il ministro Lucia Azzolina, su questo, ha fatto degli esempi. Uno riguarda gli istituti agrari che hanno animali. Di quegli animali qualcuno dovrà occuparsi e dunque gli Ata dovranno recarsi a scuola ad occuparsene.

Un altro esempio, se un genitore ha bisogno di andare a scuola per prendere libri, ci dovrà essere un ATA che andrà ad aprire la scuola. E tanti genitori stanno chiedendo di farlo.

Una situazione, questa in particolare, che rischia di tramutarsi in caos e soprattutto sembra in contrasto con il DPCM dell’8 marzo 2020 che recita testualmente: “Bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che vanno dimostrate”. Chi non rispetterà le disposizioni sarà punito con l’ammenda da 206 euro o, in caso di reiterazione, con l’arresto fino a 3 mesi.

