Scuole chiuse: la situazione regione per regione [VIDEO]

Da oggi, lunedì 8 marzo, diverse regioni hanno cambiato il colore della zona di rischio. Di conseguenza, diverse sono le disposizioni per la scuola.

Ecco un aggiornamento all’8 marzo:

La situazione regione per regione

ABRUZZO: zona arancione

Dalla primaria alla secondaria di secondo gradi DaD al 100% fino al 14 marzo

ALTO ADIGE: zona rosso scuro

Le scuole elementari sono aperte con didattica in presenza, medie e superiori in DaD

BASILICATA: zona rossa

Restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 14 marzo

CALABRIA: zona gialla

Dall’8 marzo e per due settimane le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse con l’attivazione della DaD. Restano aperti solo i nidi

CAMPANIA: zona rossa

Tutti in DaD, università comprese

EMILIA ROMAGNA: zona arancione

Scuola in presenza con le superiori al 50%. La provincia di Reggio Emilia è arancione scuro, con DaD dalle elementari in su. Nelle zone rosse (provincia di Modena, Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena) saranno in DaD tutte le scuole, anche i servizi per l’infanzia.

FRIULI VENEZIA GIULIA: zona arancione

DaD per gli studenti di scuole medie, superiori e università dall’8 al 20 marzo. Il provvedimento è già in vigore per le aree di Gorizia e Udine.

LAZIO: zona gialla

Scuole in presenza fino alle medie, dalle superiori alternanza DaD e presenza. Fa eccezione Frosinone, da lunedì 8 marzo zona rossa, dove le scuole saranno tutte chiuse

LIGURIA: zona gialla

Tutte le superiori saranno in DaD al 100%, le altre scuole vanno in presenza. Tranne il distretto di Sanremo e Ventimiglia, in cui le scuole sono tutte chiuse fino al 14 marzo

LOMBARDIA: zona arancione scuro

Restano aperti solo i nidi. Tutte le altre scuole, incluse le università, sono chiuse fino al 14 marzo

MARCHE: zona arancione

Ad Ancona e Macerata DaD al 100% per tutte le scuole; a Pesaro Urbino, Fermo e Ascoli Piceno – in arancione – DaD alle scuole medie inferiori e superiori; a Sant’Elpidio a Mare (Fermo) il sindaco ha però chiuso anche i nidi e le scuole dell’infanzia

MOLISE: zona rossa

Tutte le scuole resteranno in DaD fino al 14 marzo

PIEMONTE: zona arancione scuro

In 20 distretti su 38 la DaD sarà al 100%, negli altri, tra cui la città di Torino, è prevista dalla seconda media

PUGLIA: zona gialla

DaD al 100% per tutte le scuole fino al 14 marzo

SARDEGNA: zona bianca

Ritorno in classe dall’attuale 50 a un massimo di 75%. Le università, invece possono predisporre lezioni in DaD o in presenza. Restano chiuse le scuole in alcuni comuni in lockdown

SICILIA: zona gialla

Scuole chiuse in 12 comuni da lunedì 8 marzo al 13 marzo. Negli altri comuni lezioni al 50% per le scuole superiori

TOSCANA: zona arancione

Per tutta la settimana chiuse le scuole di 40 dei 273 comuni. La chiusura è stata disposta per 15 comuni da ordinanza del governatore Giani; ci sono poi 20 comuni della provincia di Pistoia e i comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa) dove è automatica in quanto zone rosse. Ad Arezzo restano aperti asili nido e materne, chiuse tutte le altre; a Follonica (Grosseto), chiuse superiori e medie

TRENTINO: zona arancione

Le scuole restano aperte, dai nidi alle medie, e alle superiori le lezioni continuano in presenza al 50%. Andranno a scuola anche gli studenti di Giovo, zona rossa

UMBRIA: zona arancione

DaD fino al 21 marzo per tutte le scuole primarie e secondarie di Perugia. In provincia di Terni le secondarie di secondo grado saranno in presenza al 50%. Scuole chiuse a Orvieto

VALLE D’AOSTA: zona gialla

Tutte le scuole restano aperte. Per le superiori è previsto l’ingresso in classe solo di una percentuale di alunni mentre gli altri sono in DaD

VENETO: zona arancione

Le scuole restano aperte tranne le superiori che faranno DaD al 50%

