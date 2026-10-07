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Politica scolastica
07.10.2026

Scuole e ITS, Valditara: “Prorogati i termini per percorsi formativi e rendicontazioni”

Redazione
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Intervenuto all’evento “Contaminazioni – Gli ITS Academy per la crescita del Sistema Paese”, promosso dall’Associazione Rete Fondazioni ITS e da EY Foundation, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato alcune proroghe per consentire alle scuole e agli ITS Academy di completare con maggiore serenità le attività in corso. Per le scuole il termine di rendicontazione è prorogato dall’attuale 15 ottobre 2026 al 15 dicembre. Per quanto riguarda gli ITS, il termine per la conclusione dei percorsi formativi è prorogato al 31 ottobre, quello per la rendicontazione dei percorsi formativi al 15 dicembre, mentre il termine per la rendicontazione dei laboratori viene spostato dal 15 ottobre al 15 dicembre.

Valditara ha poi ricordato i risultati raggiunti dal sistema degli ITS Academy, che hanno consentito di superare ampiamente gli obiettivi fissati nell’ambito del PNRR: “Il target previsto era di 11 mila iscritti, siamo arrivati a 41 mila. È un successo molto importante e dobbiamo continuare a insistere su questa strada con sempre nuovi investimenti”.

Giuseppe ValditaraIts

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