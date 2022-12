Scuole fredde, in aula col giubbotto uno studente su due. Colpa della crisi energetica e del Covid

L’inverno è ormai arrivato in gran parte delle regioni e come accade spesso, le scuole risentono delle temperature più fredde. Aule poco o non riscaldate, Covid nuovamente in circolo e uso dei cappotti che diventa inevitabile in classe. A testare il parere degli studenti è come sempre la testata ‘Skuola.net’ che ha indagato con 5000 studenti delle superiori. Quasi la metà di loro soffre il freddo in classe. Per uno studente su quattro c’è una componente “risparmio energetico” per via della guerra in Ucraina, mentre per un altro 25% è ancora il Covid a fare paura e dunque si decide di tenere aperte le finestre. Poi ci sono i motivi “storici” come la scarsa manutenzione dell’edificio scolastico, la presenza di infissi inadeguati o impianti guasti.

Come difendersi? Giubbotti abbottonati durante la lezione per 1 su 2, coperta per il 18% degli alunni, mentre in piccole percentuali ci sono stufette, impraticabilità di lezioni dal vivo, orario ridotto o spostamento di aula.