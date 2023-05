Scuole italiane all’estero, 14 tirocini curriculari per studenti universitari: domande entro il 31 maggio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, propongono un bando per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le Sedi scolastiche all’estero del MAECI.

I tirocini si svolgeranno presso i 6 Istituti statali omnicomprensivi con sede ad Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di attività di supporto alla didattica, ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati, affiancamento al personale, comunicazione istituzionale. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI e delle Scuole nelle attività di proiezione esterna.

Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a ciclo unico presso le Università partecipanti al bando. Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata del tirocinio, per il medesimo corso di studi indicato nella candidatura, pena l’esclusione dal programma.

Possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, possiedano i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana;

b. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;

d. essere iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico;

e. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;

f. avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, a titolo preferenziale, se richiesto dalla Sede scolastica all’estero ospitante, di una seconda lingua straniera;

g. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;

h. avere un’età non superiore ai 28 anni.

Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa entro il 31 maggio, ore 17:00.

Il tirocinio si svolgerà dal 18 settembre al 18 dicembre 2023.