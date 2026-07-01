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01.07.2026

Voucher da mille euro per i bambini delle primarie paritarie: l’iniziativa di Fondazione CR Firenze destinata alle famiglie con ISEE fino a 35 mila euro

Redazione
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Fondazione CR Firenze mette a disposizione 679 voucher da 1000 euro per i bambini iscritti alle scuole paritarie della Città Metropolitana di Firenze. Una misura che aiuta le famiglie con ISEE inferiore a 35 mila euro, comprese le famiglie con minori con disabilità certificata (ai sensi della Legge 104/1992).

Sono 24 le scuole e i plessi sul territorio che hanno fatto richiesta di questa misura attraverso il bando Paritarie di Fondazione CR Firenze, pari al 70% della rete primaria paritaria totale che coinvolge 2517 studenti. A fronte di una retta media annua di circa 2.800 euro, le famiglie hanno la possibilità di coprire così il 36% del costo della scuola, con punte del 45-50% nelle scuole con rette più basse.

“Questa è una misura unica nel panorama nazionale e regionale – commenta Bernabò Bocca, Presidente della Fondazione CR Firenze – che va incontro a molte famiglie per le quale la retta scolastica è un ostacolo reale nella scelta delle scuole. Il bando della Fondazione stanziava 500 mila euro ma le richieste hanno superato significativamente le nostre previsioni. Per questo il Consiglio di Amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori 179 mila euro per soddisfarle tutte”.

I voucher distribuiti andranno a coprire le rette del 17% degli iscritti alle scuole primarie paritarie della Città Metropolitana di Firenze. L’elenco completo delle scuole nel sito fondazionecrfirenze.it.

FirenzeScuola primariaScuole paritarie

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